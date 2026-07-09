Merino: 'Tây Ban Nha không ngán đối thủ nào'

Tiền vệ Mikel Merino của Tây Ban Nha tỏ ra tự tin trước thềm vòng tứ kết World Cup 2026.

Merino tự tin vào sức mạnh của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Merino là người ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ này khẳng định đội bóng xứ bò tót không e ngại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục ngôi vương.

"Tôi không thấy đội nào vượt trội hơn hay yếu hơn đội nào. Mọi đội tuyển đều phải trải qua những trận đấu rất khó khăn, dù đối thủ là Cape Verde hay Argentina. Ở World Cup, mỗi trận đấu đều có tính chất riêng và mọi thứ sẽ được quyết định trên sân", Merino nói.

Phát biểu của Merino cho thấy sự tự tin lớn của "La Roja" trước vòng tứ kết gặp Bỉ. Sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở giải năm nay.

Merino cũng thừa nhận tại Euro 2024, tuyển Tây Ban Nha nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ sự bùng nổ của những tài năng như Lamine Yamal và Nico Williams. Tuy nhiên, ngôi sao của Arsenal cho rằng điểm mạnh lớn nhất của "La Roja" vẫn là sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu cũng như khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn.

Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra vào 2h sáng ngày 11/7. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Pháp hoặc Morocco ở bán kết.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.