Neymar gây tranh cãi vì chơi golf sau khi Brazil bị loại

Neymar tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận khi xuất hiện trên sân golf chỉ ít ngày sau thất bại của Brazil tại World Cup 2026.

Neymar dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Instagram.

Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 với thất bại 1-2 trước Na Uy hôm 6/7, Neymar một lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi.

Theo truyền thông Brazil, hình ảnh đội trưởng tuyển Brazil chơi golf trong kỳ nghỉ cùng gia đình tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Việc anh xuất hiện trên sân golf với biểu cảm vui vẻ lại nhanh chóng làm dấy lên tranh luận.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường. Theo họ, Neymar có quyền nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực và cân bằng tinh thần sau một mùa giải cùng kỳ World Cup đầy thất vọng.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng thời điểm Neymar chơi golf là thiếu tinh tế. Với tư cách là số 10 và thủ lĩnh của tuyển Brazil, anh được kỳ vọng sẽ thể hiện sự kín đáo hơn sau thất bại của đội nhà.

Một số người còn nhận xét hình ảnh thư thái trên sân golf dễ tạo cảm giác Neymar không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc Brazil sớm rời giải.

Ngay sau trận thua Na Uy, Neymar bật khóc và để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 34 tuổi thừa nhận: "Mọi chuyện kết thúc rồi. Nó bắt đầu từ đây và cũng kết thúc tại đây", như một lời ám chỉ về việc khép lại hành trình khoác áo "Selecao".

Bên cạnh nỗi thất vọng vì bị loại sớm, chân sút của Santos còn hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và giới truyền thông do màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng tại giải đấu. Trong bối cảnh đó, Neymar lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình để tạm tránh sức ép.

Dù đứng ngoài sân cỏ, Neymar vẫn là một trong những nhân vật tạo ra sức hút và tranh cãi lớn nhất của bóng đá Brazil. Mọi hành động của anh, từ thi đấu đến cuộc sống thường ngày, đều nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ và truyền thông mổ xẻ.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.