Khoảnh khắc World Cup: Tạm biệt 'vũ công samba cuối cùng' Neymar

Ở trận đầu tiên trong ngày 6/7 diễn ra vào khung 3h sáng, Brazil là đội nhập cuộc tự tin hơn so với Na Uy sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 12, hậu vệ Kristoffer Ajer đốn ngã Matheus Cunha, giúp "Selecao" hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes dứt điểm quá hiền từ chấm 11 m, không thể đánh bại thủ thành Orjan Nyland.
Trong khi mải mê dâng cao tấn công, đại diện Nam Mỹ bất ngờ nhận hai "gáo nước lạnh" vào cuối trận từ Erling Haaland. Phút 79, đón quả tạt bên cánh trái của Andreas Schjelderup, Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Alisson Becker. Đến phút 90, lại là Schjelderup kiến tạo để tiền đạo thuộc biên chế Manchester City khống chế một nhịp, rồi dứt điểm chìm quyết đoán, nhân đôi cách biệt.
Dù trong khoảng thời gian bù giờ hiệp hai, Neymar đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, tuy nhiên quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Brazil cứu vãn tình thế. Cựu cầu thủ Barcelona cũng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau khi thầy trò Carlo Ancelotti bị loại. Anh không kìm được nước mắt sau trận đấu.
Chiều ngược lại, Haaland xứng đáng là cầu thủ gây ấn tượng nhất ở trận này. Tiền đạo thuộc biên chế Man City đạt hiệu suất cực cao với 3/4 cú sút trúng đích và thắng tuyệt đối 4/4 pha không chiến. Dù chỉ chạm bóng 30 lần, anh vẫn thể hiện bản năng sát thủ khi ghi 2 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,47, chính thức đưa Na Uy vào tứ kết.
Bên cạnh Haaland, thủ thành Nyland cũng xứng đáng được nhắc tên. Anh sắm vai người hùng khi cản phá thành công quả phạt đền của Guimaraes và có thêm 3 pha cứu thua trong vùng cấm, đi kèm khả năng ra vào chắc chắn, giúp các đồng đội tuyến trên yên tâm hơn.
Ở trận đấu còn lại giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico diễn ra vào 8h (hoãn lại 1h vì tình hình thời tiết), cả hai đội đã đem đến một màn rượt đuổi hấp dẫn dành cho người hâm mộ. "Tam Sư" giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-2, vào tứ kết gặp Na Uy vào ngày 12/7.
Sau hơn nửa giờ bóng lăn, tuyển Anh gặp nhiều khó khăn bởi lối chơi quyết tâm của chủ nhà Mexico. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Jude Bellingham ở các phút 36 và 38 giúp "Tam Sư" nắm lợi thế trên bảng tỷ số. Cuối hiệp một, Julian Quinones rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho "El Tri".
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 54. Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. VAR can thiệp và xác định hậu vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen phạm lỗi nghiêm trọng khi gầm giày đạp quá tầm bóng, buộc tuyển Anh phải gồng mình bảo vệ tỷ số trong thế thiếu người suốt hơn 30 phút cuối đầy kịch tính. Nhưng "Sư tử Anh" đã chứng minh họ xứng đáng đi tiếp bằng màn trình diễn quả cảm của tuyến phòng ngự.
Thua chung cuộc với tỷ số 2-3, hành trình của đội chủ nhà Mexico chính thức khép lại. Sau trận đấu, các ống kính truyền hình bắt gặp hình ảnh Guillermo Ochoa không kìm được những giọt nước mắt. Thủ thành 40 tuổi dự kiến sẽ chia tay "El Tri" sau World Cup 2026.
Bất chấp những khó khăn về mặt lực lượng xen lẫn hoài nghi, dàn sao đắt giá của tuyển Anh vẫn biết cách vượt qua khó khăn để tiến vào vòng tứ kết. Thầy trò Thomas Tuchel sẽ chạm trán Na Uy tại vòng tứ kết vào ngày 12/7 tới.