Khoảnh khắc World Cup: Tạm biệt 'vũ công samba cuối cùng' Neymar

8.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 54. Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. VAR can thiệp và xác định hậu vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen phạm lỗi nghiêm trọng khi gầm giày đạp quá tầm bóng, buộc tuyển Anh phải gồng mình bảo vệ tỷ số trong thế thiếu người suốt hơn 30 phút cuối đầy kịch tính. Nhưng "Sư tử Anh" đã chứng minh họ xứng đáng đi tiếp bằng màn trình diễn quả cảm của tuyến phòng ngự.