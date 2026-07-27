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Thể thao

John Stones chuẩn bị rời nước Anh?

  • Thứ hai, 27/7/2026 05:59 (GMT+7)
  • 6 phút trước

John Stones đang tiến rất gần bến đỗ mới khi Juventus trở thành CLB đầu tiên mở đàm phán với trung vệ người Anh sau khi anh rời Manchester City.

Stones là một trong những cầu thủ tự do đáng chú ý nhất Hè 2026. Ảnh: Reuters.

Chia tay Manchester City theo dạng tự do, John Stones nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều đội bóng săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Theo chuyên gia Gianluca Di Marzio, Juventus là CLB đầu tiên chính thức tiếp cận và đàm phán với tuyển thủ Anh.

Trung vệ 32 tuổi khép lại quãng thời gian 10 năm thành công tại sân Etihad với 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 3 League Cup và Champions League 2023. Màn trình diễn tại World Cup 2026 cũng giúp anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi ra sân 5 trận cho tuyển Anh.

Ngoài Juventus, Stones còn được Arsenal, Chelsea, Inter Milan và Everton quan tâm. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin là cái tên duy nhất đã có động thái cụ thể với đại diện của cầu thủ này. Juventus muốn tăng cường hàng thủ sau mùa giải gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 6 Serie A và không thể giành vé dự Champions League. Nếu cập bến Allianz Stadium, Stones sẽ cạnh tranh vị trí cùng Bremer, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly và Daniele Rugani dưới thời HLV Luciano Spalletti.

Thương vụ càng trở nên khả thi khi Chelsea dường như sắp hoàn tất việc chiêu mộ Maxence Lacroix từ Crystal Palace, giúp Juventus có thêm dư địa để tập trung vào mục tiêu người Anh. Trong khi đó, Arsenal vẫn theo sát tình hình của Stones. Đội chủ sân Emirates cần một trung vệ giàu kinh nghiệm để lấp khoảng trống khi William Saliba phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng gặp phải tại World Cup 2026.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất với Stones vẫn là thể trạng. Mùa giải vừa qua, anh chỉ ra sân 18 trận trên mọi đấu trường do liên tục vật lộn với chấn thương. Điều đó khiến các đội bóng quan tâm phải cân nhắc kỹ, bất chấp đẳng cấp và kinh nghiệm của một trong những trung vệ hay nhất bóng đá Anh thập kỷ qua.

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Đào Trần

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