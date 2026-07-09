MU chốt vị trí xây siêu sân vận động mới

Manchester United vừa xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi tại khu vực Trafford Wharfside, hứa hẹn tạo ra cú hích kinh tế trị giá hàng tỷ bảng.

Manchester United xác nhận địa điểm xây sân vận động mới.

Manchester United chính thức xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, nằm tại trung tâm dự án tái thiết mang tên "Stadium District".

Công trình hoành tráng này dự kiến đặt cách Old Trafford hiện tại khoảng 350 m về phía tây bắc, đóng vai trò hạt nhân trong quy hoạch tổng thể khu vực Trafford Wharfside. Dự án hiện nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chính quyền địa phương và các cơ quan giao thông vận tải.

Đại diện câu lạc bộ cho biết việc lựa chọn vị trí sát cạnh Old Trafford nhằm mục đích bảo tồn các giá trị lịch sử, truyền thống và di sản tinh thần của đội bóng.

Bà Collette Roche, Giám đốc Điều hành phát triển sân vận động, nhấn mạnh dự án không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới mà còn đảm bảo tính kết nối và trải nghiệm tối ưu cho người hâm mộ. Giai đoạn thiết kế tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai dựa trên sự tham vấn chặt chẽ với cộng đồng để đảm bảo các yếu tố về không khí cổ vũ và giá cả hợp lý.

Về mặt kinh tế, quy hoạch quy mô lớn trên diện tích 150 ha này ước tính sẽ đóng góp khoảng 7,3 tỷ bảng mỗi năm vào nền kinh tế Vương quốc Anh, đồng thời tạo ra khoảng 48.000 việc làm mới cho người dân địa phương.

Ngoài mục tiêu thể thao, khu vực này sẽ được chuyển đổi thành một khu phức hợp đa chức năng bao gồm nhà ở giá rẻ, công viên ven sông, cùng các cơ sở y tế và giáo dục hiện đại.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.