MU chốt vị trí xây siêu sân vận động mới

Manchester United vừa xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi tại khu vực Trafford Wharfside, hứa hẹn tạo ra cú hích kinh tế trị giá hàng tỷ bảng.
Manchester United xác nhận địa điểm xây sân vận động mới.
Manchester United chính thức xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, nằm tại trung tâm dự án tái thiết mang tên "Stadium District".
Công trình hoành tráng này dự kiến đặt cách Old Trafford hiện tại khoảng 350 m về phía tây bắc, đóng vai trò hạt nhân trong quy hoạch tổng thể khu vực Trafford Wharfside. Dự án hiện nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chính quyền địa phương và các cơ quan giao thông vận tải.
Đại diện câu lạc bộ cho biết việc lựa chọn vị trí sát cạnh Old Trafford nhằm mục đích bảo tồn các giá trị lịch sử, truyền thống và di sản tinh thần của đội bóng.
Bà Collette Roche, Giám đốc Điều hành phát triển sân vận động, nhấn mạnh dự án không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới mà còn đảm bảo tính kết nối và trải nghiệm tối ưu cho người hâm mộ. Giai đoạn thiết kế tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai dựa trên sự tham vấn chặt chẽ với cộng đồng để đảm bảo các yếu tố về không khí cổ vũ và giá cả hợp lý.
Về mặt kinh tế, quy hoạch quy mô lớn trên diện tích 150 ha này ước tính sẽ đóng góp khoảng 7,3 tỷ bảng mỗi năm vào nền kinh tế Vương quốc Anh, đồng thời tạo ra khoảng 48.000 việc làm mới cho người dân địa phương.
Ngoài mục tiêu thể thao, khu vực này sẽ được chuyển đổi thành một khu phức hợp đa chức năng bao gồm nhà ở giá rẻ, công viên ven sông, cùng các cơ sở y tế và giáo dục hiện đại.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.
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Huy Trưởng
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David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.