CLB Phong Phú Hà Nam thắng đậm Hà Nội II

Ba quả phạt đền cùng thế trận áp đảo giúp Phong Phú Hà Nam dễ dàng đánh bại Hà Nội II 7-0 ở vòng 5 Giải nữ VĐQG 2026 chiều 9/7.

Phong Phú Hà Nam phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Hà Nội II, với điểm nhấn là ba quả phạt đền được hưởng.

Phong Phú Hà Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Hà Nội II với tỷ số 7-0 ở vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Nguyễn Thị Khánh Thu được hưởng tới ba quả phạt đền và đều tận dụng thành công.

Chênh lệch về đẳng cấp sớm được cụ thể hóa ngay phút thứ 5. Cao Thị Linh mang về quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Nguyễn Thị Linh trong vùng cấm, trước khi tự mình đánh bại thủ môn Hoài Thương để mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp Phong Phú Hà Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 14, Cao Thị Linh thoát xuống, vượt qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Hà Nội II tiếp tục mắc sai lầm trước sức ép lớn từ đối thủ. Phút 26, Thùy Linh bị phạm lỗi trong vùng cấm và chính cô thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai. Chỉ bốn phút sau, Lưu Hoàng Vân xử lý khéo léo loại bỏ thủ môn Hoài Thương trước khi ghi bàn, giúp đội khách dẫn 4-0 sau hiệp một.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ. Phút 59, Tạ Thị Thủy đánh đầu chính xác từ một quả tạt bên cánh để nâng tỷ số lên 5-0. Dù mặt sân trở nên trơn trượt vì cơn mưa kéo dài từ cuối hiệp một, Phong Phú Hà Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Lan Anh khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội khách bằng cú đúp ở cuối trận. Tiền đạo này ghi bàn ở phút 84 trước khi ấn định chiến thắng 7-0 trên chấm phạt đền trong thời gian bù giờ, sau tình huống thủ môn Hoài Thương phạm lỗi trong vùng cấm. Đây cũng là quả phạt đền thứ ba mà Phong Phú Hà Nam được hưởng.

Chiến thắng đậm giúp Phong Phú Hà Nam có 7 điểm sau 4 trận, tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục chìm ở nhóm cuối với chỉ một điểm và đã để thủng lưới tới 17 bàn kể từ đầu mùa.