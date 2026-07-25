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Thể thao

Andrea Pirlo đồng ý dẫn dắt tuyển Italy

  • Thứ bảy, 25/7/2026 05:50 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Andrea Pirlo đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển Italy và chỉ còn chờ hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức ký hợp đồng.

Pirlo liệu có là lựa chọn phù hợp với Italy lúc này? Ảnh: Reuters.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Andrea Pirlo đã chấp nhận đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Italy và chuẩn bị trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Cựu danh thủ 47 tuổi bị thuyết phục bởi dự án dài hạn được Paolo Maldini và Leonardo trực tiếp trình bày. Sau khi đạt được thỏa thuận bằng lời nói, các bên sẽ tiến hành những thủ tục cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng trong vài ngày tới.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Pirlo sẽ chính thức tiếp quản "Azzurri", mở ra chương mới trong sự nghiệp cầm quân của nhà vô địch World Cup 2006. Đây sẽ là lần đầu tiên Pirlo dẫn dắt đội tuyển Italy. Trước đó, ông từng trải qua các công việc huấn luyện ở cấp CLB, nổi bật là giai đoạn dẫn dắt Juventus trong mùa giải 2020/21, nơi ông giành Coppa Italy và Siêu cúp Italy. Sau đó, Pirlo tiếp tục làm việc tại Fatih Karagumruk (Thổ Nhĩ Kỳ) và Sampdoria.

Lựa chọn Pirlo cho thấy Italy muốn đặt nền móng cho một dự án dài hạn, với niềm tin rằng một biểu tượng của bóng đá nước này có thể khôi phục bản sắc đang dần mai một của "Azzurri" trong những năm qua. Mục tiêu lớn hơn là đưa đội tuyển 4 lần vô địch World Cup trở lại nhóm ứng viên hàng đầu ở các giải đấu lớn.

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Italy vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano, mọi thỏa thuận cơ bản đã được thống nhất và việc ký hợp đồng chỉ còn là vấn đề thời gian.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thái Viên

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