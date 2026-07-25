Messi mất điểm nặng tại Anh sau World Cup 2026

Khảo sát mới cho thấy hình ảnh Lionel Messi lao dốc mạnh tại Anh sau World Cup 2026, nhưng vẫn vượt Cristiano Ronaldo trong cuộc bình chọn cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Hình ảnh của Messi bị ảnh hưởng sau World Cup 2026.

World Cup 2026 khép lại bằng thất bại đau đớn của Argentina, đồng thời kéo theo sự sụt giảm đáng kể về hình ảnh của Messi trong mắt người hâm mộ Anh. Theo kết quả khảo sát của YouGov, mức độ yêu thích dành cho Messi tại Anh lao dốc chỉ trong khoảng một tháng.

Nếu ở giai đoạn đầu World Cup, 55% người Anh có thiện cảm với đội trưởng Argentina và chỉ 9% bày tỏ quan điểm tiêu cực, giúp anh đạt điểm tín nhiệm +46, thì sau khi giải đấu kết thúc, chỉ còn 29% giữ cái nhìn tích cực, trong khi 44% có đánh giá không thiện cảm. Điều đó khiến chỉ số tín nhiệm của Messi rơi xuống mức -15.

Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bị phủ bóng bởi những màn xô xát sau tiếng còi mãn cuộc. Những hành động thiếu kiềm chế của một số cầu thủ Argentina được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của toàn đội, bao gồm cả Messi.

Trái ngược với Messi, Jude Bellingham trở thành ngôi sao được yêu thích nhất sau World Cup. Tiền vệ mang áo số 10 của tuyển Anh gây ấn tượng mạnh xuyên suốt giải đấu, giúp tỷ lệ người có thiện cảm với anh tăng từ 48% lên 67%, tức tăng 19 phần trăm so với thời điểm trước khi vòng knock-out diễn ra.

Cristiano Ronaldo cũng không tránh khỏi việc hình ảnh suy giảm sau World Cup. Nếu ở đầu giải, tiền đạo người Bồ Đào Nha được 41% người Anh yêu thích và 29% có đánh giá tiêu cực, thì sau giải đấu, tỷ lệ này ở mức 34% tích cực và 36% tiêu cực.

Chỉ 29% (đường màu tím) người đánh giá tích cực về Messi sau World Cup. Ảnh: YouGov.

Tuy nhiên, bức tranh hoàn toàn khác khi chỉ tính những người thật sự đam mê bóng đá. Trong nhóm này, Messi vẫn được đánh giá tích cực với điểm tín nhiệm +10, trong khi Ronaldo ở mức -6. Có tới 54% người hâm mộ bóng đá vẫn dành thiện cảm cho nhà vô địch World Cup 2022.

Quan trọng hơn, Messi tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận GOAT. Trong nhóm người quan tâm đến bóng đá, 38% chọn Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, trong khi chỉ 16% đứng về phía Ronaldo. Khoảng 34% cho rằng danh hiệu này nên thuộc về một huyền thoại khác.

Khoảng cách còn lớn hơn ở nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt. Có tới 48% chọn Messi là GOAT, gấp hơn ba lần tỷ lệ 15% ủng hộ Ronaldo, trong khi 32% vẫn tin rằng một cầu thủ khác mới xứng đáng với vị trí số một.

Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt giữa các thế hệ. Trong nhóm người từ 50 tuổi trở lên, 46% cho rằng một huyền thoại khác mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, còn ở nhóm dưới 50 tuổi, tỷ lệ này chỉ là 23%, phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận về cuộc tranh luận GOAT giữa các thế hệ người hâm mộ.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.