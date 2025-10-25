HLV Pirlo tạo địa chấn ở UAE

Rạng sáng 25/10, Dubai United tạo nên cơn địa chấn ở Cúp Tổng Thống UAE khi hạ Sharjah FC trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Huyền thoại bóng đá Italy, Andrea Pirlo, mở ra một chương mới trong sự nghiệp làm huấn luyện viên.

Andrea Pirlo đang viết nên câu chuyện cổ tích tại UAE khi dẫn dắt Dubai United – đội bóng hạng Nhì của quốc gia này. Với chuỗi trận ấn tượng ở Cúp Tổng Thống 2025, Pirlo đưa "ngựa ô" Dubai United vượt qua nhiều đối thủ mạnh hơn để tiến sâu vào vòng 16 đội. Họ đối mặt với thử thách khốc liệt từ Sharjah FC – ông vua 10 lần vô địch giải đấu danh giá này.

Tuy nhiên, Pirlo và các học trò cầm hòa đội bóng hùng mạnh 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, Dubai United hạ gã khổng lồ của bóng đá UAE với tỷ số 5-4 để tiến vào tứ kết. Đây là một trong những cú sốc lớn nhất của bóng đá UAE mùa này.

Chỉ mới gia nhập Dubai United hồi tháng 7/2025 với hợp đồng hai năm, Pirlo nhanh chóng biến đội bóng trẻ trung thành lập năm 2022 thành hiện tượng của làng túc cầu UAE. Từ một CLB xếp hạng tư ở giải hạng Nhì mùa trước, United FC dưới bàn tay "nhạc trưởng" người Italy bất bại ở Cúp Tổng Thống.

Kết quả này không chỉ đưa đội lọt vào tứ kết mà còn nâng thành tích của Pirlo lên 5 trận toàn thắng kể từ khi nhậm chức – một khởi đầu khó tin cho vị HLV 46 tuổi từng dẫn dắt Juventus và Sampdoria.

"Pirlo mang đến tầm nhìn bóng đá độc đáo và kinh nghiệm quý báu," đại diện United FC từng tuyên bố khi công bố sự bổ nhiệm. Và quả thực, ông đã làm được điều đó.

Trước khi dẫn dắt United FC, Pirlo từng gắn bó với Juventus, Fatih Karagumruk và Sampdoria với tư cách HLV nhưng không thành công. Hồi tháng 8/2024, Pirlo bị Sampdoria sa thải chỉ sau một năm cầm quân vì thành tích kém.