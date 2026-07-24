Real tân trang hàng công với cặp đôi ghi 17 bàn ở World Cup 2026

Màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 giúp Kylian Mbappe và Jude Bellingham mở ra những phương án chiến thuật mới cho Real Madrid dưới thời Jose Mourinho.

Mbappe và Bellingham có thể mang tới giải pháp mới cho hàng công Real Madrid.

Hai ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Kylian Mbappe và Jude Bellingham, đều để lại dấu ấn đậm nét khi cùng nhau ghi 17 bàn cho tuyển Pháp và Anh. Trong đó, Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới với 10 pha lập công, trong khi Bellingham có 7 bàn. Những gì bộ đôi này thể hiện cho thấy Real Madrid có thể khai thác họ theo cách khác biệt hơn ở mùa giải 2026/27.

Đây cũng là cơ sở để HLV Jose Mourinho xây dựng đội hình mới tại Bernabeu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ giúp Mbappe phát huy khả năng toàn diện, đồng thời đưa Bellingham trở lại hình ảnh của một tiền vệ tấn công thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm.

Mbappe với phiên bản toàn diện hơn ở tuyển Pháp

Tại Real Madrid, Mbappe phần lớn được sử dụng như một tiền đạo hoạt động ở trung lộ hoặc cánh trái. Tuy nhiên, World Cup cho thấy ngôi sao người Pháp có thể đóng góp nhiều hơn thế.

Trong màu áo tuyển Pháp, Mbappe thường xuyên lùi sâu, rời khỏi vị trí cao nhất để tham gia kết nối lối chơi. Anh không chỉ chờ bóng ở khu vực cuối sân mà chủ động di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Mbappe ghi 10 bàn tại World Cup 2026.



Theo FIFA, Mbappe dẫn đầu giải đấu về chỉ số “cung cấp phương án chuyền bóng”, tức chủ động di chuyển để đồng đội đưa bóng đến, với 481 lần. Anh cũng có 191 lần xuất hiện ở khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Điểm nổi bật khác là khả năng gây áp lực khi không có bóng. Mùa trước, Mbappe từng bị đánh giá là một trong những cầu thủ ít pressing nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Anh chỉ có trung bình 11,6 hành động phòng ngự mỗi trận, theo Insight90.

Nhưng tại World Cup, ngôi sao người Pháp đứng thứ 36 về khả năng gây áp lực lên hàng thủ đối phương với 166 lần, vượt qua Lamine Yamal nhiều cầu thủ vốn nổi tiếng về khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Mbappe kết thúc giải đấu với 4 kiến tạo sau 8 trận. Ba trong số đó mang dáng dấp của một tiền vệ kiến thiết, thay vì chỉ là những đường chuyền cuối cùng của một tiền đạo.

Sự thay đổi này giúp Real Madrid có thêm lựa chọn. Nếu Mourinho để Mbappe di chuyển rộng hơn hoặc lùi xuống như cách anh từng làm ở tuyển Pháp, khoảng trống phía sau sẽ mở ra cho Bellingham xâm nhập.

Bellingham tìm lại bản năng săn bàn

Bellingham từng là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất Real Madrid trong mùa giải đầu tiên. Khi mới cập bến Bernabeu năm 2023, tiền vệ người Anh ghi 23 bàn, góp công lớn giúp đội bóng vô địch Champions League và La Liga.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mbappe khiến vai trò của Bellingham thay đổi. Anh phải lùi sâu hơn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ ở tuyến giữa và ít xuất hiện trong vòng cấm.

Tại World Cup 2026, tuyển Anh giúp Bellingham tìm lại hình ảnh quen thuộc. Với Harry Kane thường xuyên di chuyển rộng, Bellingham có thêm khoảng trống để băng lên như một số 10 thực thụ.

“Tại CLB, tôi chơi lùi hơn một chút. Với tuyển Anh, tôi thi đấu như một số 10 hoặc số 8 thiên về tấn công”, Bellingham chia sẻ sau trận gặp Panama.

Bellingham trở lại với hình ảnh lúc mới khoác áo Real. Ảnh: Reuters.

Bảy bàn thắng tại World Cup cho thấy khả năng săn bàn của tiền vệ 23 tuổi vẫn rất đáng sợ. Bốn pha lập công đến từ những tình huống chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm, trong khi ba bàn còn lại xuất phát từ những pha bứt tốc vượt qua đối thủ.

Theo Squawka, Bellingham có 37 lần chạm bóng trong vòng cấm sau 8 trận World Cup. Tỷ lệ này cao hơn hẳn nếu so với con số tại La Liga mùa trước, khi anh cần tới 28 trận để có 49 lần.

Mourinho được cho là muốn sử dụng Bellingham ở vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1, với nhiệm vụ kết nối hàng tiền vệ và hàng công, đồng thời thường xuyên xâm nhập khu vực nguy hiểm.

Sự kết hợp giữa Mbappe chơi rộng hơn và Bellingham lao vào vòng cấm có thể trở thành một vũ khí mới của Real Madrid. Cùng với Vinicius Junior, đội bóng Hoàng gia đang sở hữu hàng công có khả năng tạo ra nhiều biến hóa hơn dưới thời Mourinho.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.