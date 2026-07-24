Real sẵn sàng bán Tchouameni cho MU

MU đứng trước cơ hội chiêu mộ tiền vệ Aurelien Tchouameni khi Real Madrid được cho là sẵn sàng bán ngôi sao người Pháp trong hè này.

MU muốn có Tchouameni.

Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" liên hệ với Real Madrid để hỏi mua Tchouameni. HLV Michael Carrick xem tiền vệ 26 tuổi là mảnh ghép lý tưởng cho tuyến giữa, sau khi đội bóng chia tay Casemiro và mất Manuel Ugarte vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng tại World Cup 2026.

Ban đầu, tân HLV Jose Mourinho muốn giữ chân Tchouameni. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Rodri. Để có đủ ngân sách thực hiện thương vụ này, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng hy sinh Tchouameni.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết sự quan tâm của MU dành cho Tchouameni ở mức rất nghiêm túc sau khi World Cup khép lại. Đội chủ sân Old Trafford đánh giá cao kinh nghiệm và đẳng cấp của cựu sao Monaco. Đáng chú ý, Tchouameni được "Los Blancos" định giá khoảng 68 triệu bảng

Đây không phải lần đầu MU theo đuổi Tchouameni. Năm 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng muốn đưa tiền vệ người Pháp về Old Trafford nhưng kế hoạch đổ bể vì hạn chế ngân sách. Một năm sau, Real Madrid chi 68 triệu bảng để đưa anh về thay thế chính Casemiro, trước khi bán tiền vệ người Brazil cho MU với mức phí 70 triệu bảng.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Tchouameni sẽ trở thành bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo giữa Real Madrid và MU, trong bối cảnh hai CLB tiếp tục có những mối liên hệ chặt chẽ trên thị trường chuyển nhượng.

Tchouameni cũng có thể trở thành tân binh thứ 3 ở hàng tiền vệ của MU trong hè 2026, sau Andrey Santos và Youri Tielemans.

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