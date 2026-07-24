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Thể thao

Real sẵn sàng bán Tchouameni cho MU

  • Thứ sáu, 24/7/2026 07:30 (GMT+7)
  • 59 phút trước

MU đứng trước cơ hội chiêu mộ tiền vệ Aurelien Tchouameni khi Real Madrid được cho là sẵn sàng bán ngôi sao người Pháp trong hè này.

MU muốn có Tchouameni.

Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" liên hệ với Real Madrid để hỏi mua Tchouameni. HLV Michael Carrick xem tiền vệ 26 tuổi là mảnh ghép lý tưởng cho tuyến giữa, sau khi đội bóng chia tay Casemiro và mất Manuel Ugarte vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng tại World Cup 2026.

Ban đầu, tân HLV Jose Mourinho muốn giữ chân Tchouameni. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Rodri. Để có đủ ngân sách thực hiện thương vụ này, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng hy sinh Tchouameni.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết sự quan tâm của MU dành cho Tchouameni ở mức rất nghiêm túc sau khi World Cup khép lại. Đội chủ sân Old Trafford đánh giá cao kinh nghiệm và đẳng cấp của cựu sao Monaco. Đáng chú ý, Tchouameni được "Los Blancos" định giá khoảng 68 triệu bảng

Đây không phải lần đầu MU theo đuổi Tchouameni. Năm 2021, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng muốn đưa tiền vệ người Pháp về Old Trafford nhưng kế hoạch đổ bể vì hạn chế ngân sách. Một năm sau, Real Madrid chi 68 triệu bảng để đưa anh về thay thế chính Casemiro, trước khi bán tiền vệ người Brazil cho MU với mức phí 70 triệu bảng.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Tchouameni sẽ trở thành bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo giữa Real Madrid và MU, trong bối cảnh hai CLB tiếp tục có những mối liên hệ chặt chẽ trên thị trường chuyển nhượng.

Tchouameni cũng có thể trở thành tân binh thứ 3 ở hàng tiền vệ của MU trong hè 2026, sau Andrey Santos và Youri Tielemans.

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Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

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