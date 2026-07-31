Premier League thông qua gói hỗ trợ 1,5 tỷ bảng

Premier League vừa nhất trí thông qua gói hỗ trợ 1,5 tỷ bảng cho hệ thống EFL trong thập kỷ tới nhằm đảm bảo tương lai bền vững cho bóng đá Anh.

Premier League quyết định thông qua gói hỗ trợ trị giá 1,5 tỷ bảng cho các đội hạng dưới.

Theo The Guardian , đây được coi là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ tài chính và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các hạng đấu tại xứ sở sương mù.

Kế hoạch kể trên sẽ sớm được trình lên Liên đoàn Bóng đá Anh (EFL) để xem xét chính thức. Theo nội dung đề xuất, nguồn kinh phí sẽ được tập trung tăng cường cho các câu lạc bộ tại Championship, League One và League Two.

Đặc biệt, các quỹ chuyên biệt sẽ được thiết lập để hỗ trợ những đội bóng đang gặp khó khăn tài chính và đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Để có nguồn tài chính triển khai gói cứu trợ, các đội bóng tại Premier League đồng ý phương án tăng thuế phí chuyển nhượng. Cụ thể, mức thuế áp dụng cho các giao dịch mua bán cầu thủ sẽ được điều chỉnh tăng từ 4% lên 6%.

Mặc dù tiến trình đàm phán có những tín hiệu tích cực từ cả hai phía, EFL hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay phê duyệt cuối cùng đối với đề xuất này. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận chi tiết để hoàn thiện thỏa thuận trước khi chính thức đưa gói tài trợ vào thực tế.

Những thay đổi diễn ra trong bối cảnh áp lực về việc chia sẻ doanh thu bản quyền truyền hình và đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong hệ thống bóng đá Anh đang ngày càng gia tăng.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.