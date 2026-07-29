Ngôi sao Nhật Bản tái xuất Premier League

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu đứng trước cơ hội trở lại Premier League trong màu áo mới.

Tomiyasu có thể trở lại Premier League thi đấu.

Theo Daily Mail, Tomiyasu đang thử việc tại Crystal Palace khi đội tập trung ở Como (Italy) để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Cầu thủ 27 tuổi thậm chí có thể góp mặt trong một số trận giao hữu sắp tới, qua đó thuyết phục ban huấn luyện trước khi hai bên đưa ra quyết định về một bản hợp đồng chính thức.

Crystal Palace buộc phải gấp rút tìm phương án bổ sung hàng thủ trong bối cảnh trung vệ trụ cột Maxence Lacroix đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng sang Chelsea. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự giúp Tomiyasu trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Sự nghiệp của tuyển thủ Nhật Bản trải qua nhiều biến động trong hơn một năm qua. Tháng 7 năm ngoái, anh chấm dứt hợp đồng với Arsenal trước thời hạn theo thỏa thuận giữa hai bên. Trước đó, Tomiyasu phải nghỉ thi đấu dài hạn sau ca phẫu thuật đầu gối vì chấn thương nghiêm trọng gặp phải vào tháng 2/2025.

Đến tháng 12/2025, hậu vệ sinh năm 1998 gia nhập Ajax nhằm tìm lại phong độ. Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu tổng cộng 236 phút cho đại diện Hà Lan trước khi chia tay đội bóng vào tháng 5 vừa qua.

Dù không có nhiều thời gian ra sân ở cấp CLB, Tomiyasu vẫn được triệu tập lên tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026. Anh góp mặt trong ba trong số bốn trận đấu của đội tuyển, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.