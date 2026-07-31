FA áp dụng án phạt chưa từng có

Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) vừa chính thức ban hành quy định mới, nâng mức treo giò tối thiểu lên ít nhất 10 trận đối với mọi hành vi phân biệt đối xử nghiêm trọng.

FA áp dụng mức phạt mới cho hành vi phân biệt đối xử.

Theo định nghĩa của FA, vi phạm nghiêm trọng bao gồm các hành vi sai trái liên quan đến nguồn gốc dân tộc, màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục hoặc khuyết tật.

Trước đó, các ủy ban độc lập thường áp dụng mức phạt dao động từ 6 đến 12 trận. Tuy nhiên, hướng dẫn mới yêu cầu các Ủy ban Điều tiết phải thi hành án phạt tiêu chuẩn ít nhất 10 trận cho mỗi trường hợp vi phạm.

Khung hình phạt có thể gia tăng nếu xuất hiện các yếu tố làm trầm trọng thêm sự việc. Ngược lại, mức phạt có thể được giảm tối đa 4 trận nếu cá nhân sớm thừa nhận hành vi hoặc có các tình tiết giảm nhẹ đáng kể.

Đặc biệt, đối với các vi phạm chỉ thực hiện qua văn bản hoặc thiết bị liên lạc, án phạt tối thiểu có thể hạ xuống mức 3 trận. Với những cá nhân tái phạm nhiều lần, mức đình chỉ có thể vượt quá 12 trận hoặc bị cấm thi đấu theo thời gian cố định.

Quyết định siết chặt kỷ luật được đưa ra sau khi tổ chức Kick It Out ghi nhận số lượng báo cáo kỷ lục với 1.744 vụ việc trong mùa giải 2025/26. Trong quá khứ, các án phạt cho hành vi tương tự thường nhẹ hơn, như trường hợp Rodrigo Bentancur bị cấm 7 trận do xúc phạm Son Heung-min, hay Edinson Cavani bị treo giò 3 trận vào năm 2020.

Những sửa đổi này khẳng định cam kết của FA trong việc xây dựng một môi trường bóng đá bình đẳng và không có sự phân biệt đối xử.

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