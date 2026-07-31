Thêm cầu thủ Premier League đổi đời nhờ Saudi Arabia

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Al Hilal muốn có Ndiaye.
Theo Daily Mail, Al Hilal đạt được thỏa thuận cá nhân với Ndiaye. Ngôi sao người Senegal đồng ý ký hợp đồng với đội bóng Saudi Arabia cùng mức lương lên tới 316.000 euro mỗi tuần. Hiện tại, Ndiaye chỉ nhận khoảng 52.000 euro mỗi tuần tại Everton.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất lúc này nằm trên bàn đàm phán giữa hai CLB. Everton vẫn chưa chấp nhận đề nghị từ Al Hilal và khẳng định chỉ để Ndiaye ra đi nếu nhận được ít nhất 80 triệu euro.
Đội chủ sân Goodison Park đánh giá rất cao vai trò của Ndiaye trong kế hoạch chuyên môn cũng như giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng. Chính vì vậy, họ không có ý định giảm yêu cầu về mức phí chuyển nhượng, bất chấp việc cầu thủ đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng Trung Đông.
Trong khi đó, Al Hilal vẫn chưa từ bỏ mục tiêu. Đại diện Saudi Pro League tin rằng họ có thể tìm được tiếng nói chung với Everton nếu các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra tích cực trong những ngày tới.
Ở mùa 2025/26, Ndiaye ghi 6 bàn sau 34 lần ra sân cho Everton.
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