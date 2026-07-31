UEFA và CONCACAF dồn Infantino vào thế khó

Sự phản đối của UEFA và CONCACAF khiến kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA rơi vào thế bế tắc, khi Gianni Infantino phải tìm đủ 106 phiếu ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên.

Kế hoạch thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý các giải đấu lớn và bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân đang đối mặt thử thách lớn nhất kể từ khi được công bố. Sau Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), đến lượt Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) chính thức phản đối đề xuất của FIFA, khiến cán cân phiếu bầu trở nên bất lợi cho Chủ tịch Gianni Infantino.

Đề xuất của chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải tranh cãi dữ dội trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo Globo, UEFA có 55 liên đoàn thành viên, trong khi CONCACAF nắm 35 phiếu bầu. Tổng cộng hai tổ chức sở hữu 90 trong số 211 lá phiếu tại FIFA, tương đương khoảng 43% tổng số liên đoàn thành viên.

Để đề xuất được thông qua, Infantino cần ít nhất 106 phiếu đồng ý. Điều đó đồng nghĩa, nếu UEFA và CONCACAF giữ nguyên lập trường phản đối, FIFA buộc phải giành được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các khu vực còn lại.

Bài toán 106 phiếu của FIFA

Hiện châu Phi (CAF) có 54 phiếu, châu Á (AFC) có 46 phiếu, Nam Mỹ (CONMEBOL) có 10 phiếu và châu Đại Dương (OFC) có 11 phiếu. Tổng cộng các khu vực này sở hữu 121 phiếu.

Trên lý thuyết, Infantino vẫn có thể đạt mốc 106 phiếu nếu gần như toàn bộ các liên đoàn ở bốn khu vực nói trên bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, thực tế không hề đơn giản.

AFC chưa tuyên bố phản đối kế hoạch, nhưng đã chỉ trích mạnh cách FIFA triển khai đề xuất. Liên đoàn châu Á khẳng định không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố và cho rằng một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến bóng đá thế giới không thể được đưa ra công khai khi chưa thông qua quy trình quản trị phù hợp.

43% số phiếu bầu ở đại hội FIFA đã phản đối kế hoạch của Infantino. Ảnh: Reuters.

CAF cũng thông báo sẽ họp trong tuần tới để xác định lập trường chính thức, còn OFC dự kiến thảo luận vào tháng 8. CONMEBOL đến nay vẫn chưa đưa ra quan điểm.

Chính vì vậy, châu Á và châu Phi đang được xem là khu vực có thể quyết định số phận dự án FFE. Chỉ cần một phần đáng kể các liên đoàn châu Á hoặc châu Phi không ủng hộ, khả năng Infantino đạt ngưỡng 106 phiếu sẽ giảm mạnh.

UEFA đe dọa tẩy chay World Cup

UEFA là tổ chức phản ứng quyết liệt nhất. Trong tuyên bố chính thức, cơ quan điều hành bóng đá châu Âu khẳng định World Cup không phải tài sản để bán và việc chuyển nhượng quyền sở hữu một phần giải đấu cho nhà đầu tư tư nhân đã vượt qua lằn ranh mà các tổ chức quản lý bóng đá không được phép vượt qua.

UEFA cho rằng FIFA xây dựng kế hoạch trong bí mật, thiếu minh bạch và không tham vấn đầy đủ các bên liên quan. Tổ chức này còn cáo buộc các liên đoàn thành viên đang bị đặt trước một tối hậu thư: hoặc chấp nhận chuyển giao quyền sở hữu các giải đấu lớn nhất, hoặc phải đối mặt với hậu quả.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phản đối kịch liệt trước nhiều kế hoạch của Infantino. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, UEFA tuyên bố các đội tuyển châu Âu sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào của FIFA nếu kế hoạch tiếp tục được thúc đẩy mà không có thay đổi căn bản. Một cuộc tẩy chay như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến World Cup nữ 2027 tại Brazil và thậm chí cả World Cup 2030.

Theo đề xuất của FIFA, FFE sẽ là công ty con do FIFA nắm quyền kiểm soát đa số, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thương mại và tổ chức các giải đấu lớn. FIFA định giá công ty này ở mức 20 tỷ USD và dự kiến bán lượng cổ phần trị giá 4,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư tư nhân.

Infantino lập luận rằng nguồn vốn mới sẽ giúp tăng khoản phân bổ cho mỗi liên đoàn thành viên từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD trong chu kỳ đến World Cup 2030.

Tuy nhiên, với việc UEFA và CONCACAF đã tạo thành khối phản đối chiếm 43% số phiếu, bài toán của Infantino không còn đơn thuần là thuyết phục các liên đoàn nhỏ. Ông đang phải đối mặt với cuộc chiến chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ, nơi mỗi lá phiếu từ châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ đều có thể quyết định tương lai của mô hình thương mại mới mà FIFA muốn áp dụng cho World Cup.

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