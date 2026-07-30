Solano xây lại tuyển Pakistan trước thử thách Việt Nam

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Pakistan vẫn bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất giải, nhưng họ có một HLV nổi tiếng là Nolberto Solano.

Solano hiện đang là HLV Pakistan. Ảnh: FB Solano

Phía sau đội tuyển Pakistan là một dự án đầy tham vọng của HLV Nolberto Solano, cựu danh thủ Newcastle United. Huyền thoại người Peru chấp nhận bắt đầu gần như từ con số không để đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Pakistan.

Bắt đầu từ nền bóng đá gần như chưa có nền móng

Nếu xét về thành tích, Pakistan khó có thể được đặt ngang hàng với Việt Nam hay nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Quốc gia hơn 250 triệu dân này nhiều năm qua gần như đứng ngoài dòng chảy phát triển của bóng đá khu vực bởi hàng loạt khó khăn về tổ chức, cơ sở vật chất và hệ thống thi đấu.

Đó cũng chính là thách thức mà HLV Nolberto Solano chấp nhận khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Pakistan cách đây đúng 1 năm. Cựu tiền vệ từng thi đấu nổi bật trong màu áo Newcastle United và đội tuyển Peru hiểu rằng ông không đến để tạo nên phép màu chỉ sau vài tháng, mà để khởi động một quá trình xây dựng lâu dài.

Ngay từ khi nhậm chức, Solano xác định mục tiêu đầu tiên không phải là những chiến thắng vang dội, mà là biến Pakistan thành một đối thủ đáng gờm hơn. Theo ông, điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn của các đối thủ. Pakistan không thể mãi là đội bóng khiến các đội khác nghĩ rằng chỉ cần ra sân là sẽ có ba điểm.

Triết lý của Solano khá thực tế. Dù ngưỡng mộ phong cách tấn công của Jurgen Klopp hay lối kiểm soát bóng của Pep Guardiola, ông hiểu Pakistan chưa có nền tảng để vận hành những hệ thống chiến thuật phức tạp. Điều ông ưu tiên là xây dựng một tập thể đoàn kết, giàu tinh thần chiến đấu và kỷ luật.

"Muốn có kết quả, trước tiên đội bóng phải vững chắc, không dễ thủng lưới. Sau đó mới nghĩ đến việc tạo nên bất ngờ", đó là quan điểm xuyên suốt của nhà cầm quân người Peru.

Thách thức của Solano lớn hơn rất nhiều so với những gì một HLV đội tuyển quốc gia thường gặp. Pakistan nhiều năm không có hệ thống giải vô địch quốc gia ổn định. Nhiều cầu thủ không được thi đấu chuyên nghiệp thường xuyên, thiếu môi trường rèn luyện liên tục và điều kiện cơ sở vật chất cũng còn hạn chế.

Bóng đá nước này từng trải qua nhiều biến động khi LĐBĐ Pakistan nhiều lần bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên do những vấn đề liên quan đến quản trị và bầu cử. Những gián đoạn đó khiến cả một thế hệ cầu thủ không có cơ hội phát triển đúng lộ trình.

Trong hoàn cảnh ấy, Solano lựa chọn khai thác nguồn lực từ cộng đồng người Pakistan ở nước ngoài. Ông tích cực tìm kiếm các cầu thủ gốc Pakistan đang thi đấu tại Anh, Đan Mạch, Na Uy và nhiều quốc gia châu Âu khác để bổ sung chất lượng cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, ông cũng liên tục tìm kiếm tài năng trong nước với hy vọng phát hiện thêm những nhân tố có thể phát triển nếu được đào tạo bài bản.

Đội hình Pakistan. Ảnh: PFF

Solano thừa nhận bóng đá Việt Nam đi trước Pakistan

Điều khiến Solano nhận lời dẫn dắt Pakistan không chỉ là công việc của một HLV trưởng. Ông nhiều lần chia sẻ rằng mình bị thuyết phục bởi khát vọng cải tổ của ban lãnh đạo mới LĐBĐ Pakistan, những người mong muốn xây dựng lại nền bóng đá từ gốc, phát triển giải vô địch quốc gia và tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Theo Solano trong bài phỏng vấn hồi tháng 9 năm ngoái, nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Oman đã có bước tiến mạnh nhờ đầu tư bài bản cho bóng đá chuyên nghiệp. Pakistan hoàn toàn có thể học hỏi mô hình đó nếu kiên trì theo đuổi chiến lược dài hạn.

Ông đánh giá Pakistan sở hữu nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng nhưng thiếu cơ hội phát triển. Khi không có hệ thống giải đấu ổn định, các tài năng khó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Vì vậy, bên cạnh mục tiêu cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia, Solano luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng bóng đá chuyên nghiệp.

Trong thời gian dẫn dắt Pakistan, ông cũng trực tiếp làm việc với đội U23 nhằm tạo sự kết nối giữa các tuyến và chuẩn bị nguồn lực cho tương lai. Dù những kết quả ban đầu chưa thực sự tích cực, Solano vẫn nhìn thấy tín hiệu lạc quan từ tinh thần thi đấu và nền tảng thể lực của các cầu thủ.

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, Pakistan vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, đội bóng Nam Á đang cho thấy quyết tâm thay đổi dưới thời Solano với lối chơi kỷ luật, chú trọng phòng ngự và tận dụng cơ hội phản công.

Với tuyển Việt Nam, đây là trận đấu được kỳ vọng sẽ mang về kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Solano cũng mang đến một hình ảnh khác cho Pakistan: một đội bóng đang từng bước định hình bản sắc, thay vì chỉ là "kẻ lót đường" như trong quá khứ.

Có thể hành trình đưa Pakistan vươn lên sẽ còn kéo dài nhiều năm và chưa thể tạo ra bước đột phá ngay lập tức. Nhưng điều mà Solano hướng đến không chỉ là những điểm số hay tấm vé dự các giải đấu lớn, mà còn là một di sản lâu dài cho bóng đá nước này.

"Tôi muốn làm điều gì đó cho người dân Pakistan để khi rời đi, họ vẫn còn nhớ đến tôi", mong muốn ấy phần nào cho thấy khát vọng của cựu danh thủ Peru. Và dù kết quả tại FIFA ASEAN Cup ra sao, hành trình xây dựng lại một nền bóng đá từ gần như con số không của Solano vẫn là câu chuyện đáng chú ý, phản ánh niềm tin rằng sự thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ những nền móng đầu tiên.