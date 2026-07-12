Bellingham rực sáng, đưa Anh vào bán kết World Cup

Sáng 12/7, Jude Bellingham ghi 2 bàn giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết giải vô địch thế giới.

Na Uy mở tỷ số 1-0 trước Anh Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Có những chiến thắng không tạo nên bởi sự áp đảo, mà được viết bằng tinh thần kiên cường, may mắn và khoảnh khắc của những ngôi sao. Trên sân Hard Rock ở Miami, tuyển Anh đã trải qua 120 phút nghẹt thở để đánh bại Na Uy, qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau 8 năm, nơi họ sẽ đối đầu Argentina hoặc Thụy Sĩ.

"Tam sư" bước vào trận đấu với thế trận lấn lướt, nhưng bất ngờ bị Erling Haaland và các đồng đội trừng phạt bằng bàn mở tỷ số. Đúng vào thời điểm áp lực đè nặng nhất, Jude Bellingham một lần nữa lên tiếng với pha lập công quý như vàng trước giờ nghỉ, thắp lại hy vọng cho đội bóng của Thomas Tuchel.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026

Hiệp hai là khoảng thời gian mà người hâm mộ chỉ còn biết nín thở. Sau khi Declan Rice rời sân, tuyến giữa của tuyển Anh gần như đánh mất quyền kiểm soát. Na Uy liên tục dồn ép, tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Jordan Pickford phải hoạt động hết công suất, VAR từ chối bàn thắng của Torbjorn Heggem, còn xà ngang cũng đứng về phía tuyển Anh khi từ chối cú dứt điểm của Kristoffer Ajer. Đó là những khoảnh khắc mà thần may mắn dường như đã khoác lên mình màu áo trắng.

Na Uy thi đấu sòng phẳng với tuyển Anh và chỉ thiếu chút may mắn để định đoạt trận đấu trong 90 phút.

Thoát khỏi cơn bão ấy, tuyển Anh bước vào hiệp phụ với niềm tin mong manh. Và rồi phút 93 bùng nổ. Sau cú sút của Morgan Rogers khiến Orjan Nyland không thể bắt dính bóng, Bellingham xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy, hoàn tất cú đúp và mang đến khoảnh khắc vỡ òa cho hàng triệu cổ động viên xứ sương mù.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại một trận đấu đầy cảm xúc, đưa Anh lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup ngoài châu Âu, đồng thời nuôi hy vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Ở phía bên kia, Na Uy có quyền ngẩng cao đầu. Hành trình lịch sử của họ khép lại tại tứ kết, nhưng những gì Erling Haaland, Martin Odegaard cùng thế hệ tài năng này thể hiện đã chứng minh bóng đá Na Uy đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong nhiều thập kỷ.

Anh cân bằng tỷ số 1-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.