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Thể thao

Dấu chấm hết cho Alvarez ở Atletico

  • Thứ hai, 29/6/2026 20:54 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Julian Alvarez không còn tương lai tại Atletico Madrid sau khi công khai bày tỏ mong muốn rời đội bóng.

Tờ Sport cho biết mối quan hệ giữa HLV Diego Simeone và Alvarez rơi xuống mức khó hàn gắn. Chiến lược gia người Argentina vốn nổi tiếng đề cao sự trung thành và cam kết tuyệt đối từ các học trò. Do đó, ông không hài lòng khi nhà vô địch World Cup 2022 liên tục phát đi tín hiệu muốn chuyển sang khoác áo Barcelona.

Sau hàng loạt phát biểu "đánh tiếng" với đội chủ sân Camp Nou, HLV Simeone được cho là không còn ý định giữ chân Alvarez. Ông tin rằng việc chia tay chân sút 25 tuổi là giải pháp tốt nhất để đảm bảo sự ổn định trong phòng thay đồ trước mùa giải mới.

Thực tế, Barcelona theo dõi Alvarez từ lâu. Giám đốc Thể thao Deco xem tuyển thủ Argentina là mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Khát khao được khoác áo gã khổng lồ xứ Catalonia là nguyên nhân khiến cựu tiền đạo Man City không còn toàn tâm toàn ý với Atletico.

Ban lãnh đạo Atletico biết tiền đạo này muốn tìm kiếm thử thách mới và Barcelona là bến đỗ trong mơ. Dù vậy, Atletico không dễ dàng để đối thủ trực tiếp tại La Liga sở hữu ngôi sao của mình. Atletico ưu tiên bán Alvarez cho một CLB ngoài Tây Ban Nha.

Nếu buộc phải đàm phán với đội chủ sân Camp Nou, Atletico sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng rất cao. Ngoài ra, tình hình tài chính vẫn là rào cản lớn với Barcelona. Chủ tịch Joan Laporta và cộng sự sẽ phải tìm cách cân đối ngân sách nếu muốn đáp ứng yêu cầu từ Atletico.

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Minh Nghi

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