Cầu thủ Tottenham va chạm nhau kinh hoàng

Tối 12/4, một tình huống va chạm nguy hiểm khiến Cristian Romero không thể tiếp tục thi đấu đã phủ bóng lên thất bại 0-1 của Tottenham trước Sunderland.

Pha va chạm mạnh giữa Romero và Kinsky.

Bước vào vòng 32 Premier League, trận đấu tại Stadium of Light của Sunderland diễn ra căng thẳng khi Tottenham sớm rơi vào thế bất lợi.

Đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận trước lối chơi quyết liệt của Sunderland. Bước vào hiệp 2, Tottenham không chỉ nhận cú sốc từ bàn thua mà sau đó các cầu thủ của họ còn tự có pha va chạm nghiêm trọng ở phút 66.

Trong nỗ lực lùi về cản phá bóng, Romero va chạm trực diện với thủ môn Antonin Kinsky. Tình huống khiến cả hai nằm sân và buộc đội ngũ y tế phải vào cuộc ngay lập tức. Trận đấu bị gián đoạn trong nhiều phút, cho thấy mức độ nghiêm trọng của pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm.

Sau khi được chăm sóc, Kinsky tiếp tục thi đấu với băng quấn trên đầu. Ngược lại, Romero không thể đứng dậy một cách bình thường. Trung vệ người Argentina rời sân trong nước mắt, các đồng đội và thậm chí đối thủ đã phải đến an ủi anh.

Trước đó vào ngày 11/3, anh từng phải rời sân trong những phút bù giờ vì nghi chấn động não trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid. Điều này càng khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng của cầu thủ trụ cột nơi hàng thủ Tottenham.

Trên sân, Tottenham cũng không thể tạo ra khác biệt. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 61 khi cú dứt điểm của Nordi Mukiele chạm Micky van de Ven đổi hướng, khiến thủ môn Kinsky không kịp phản ứng.

Thất bại này chính thức đưa Tottenham vào nhóm cầm đèn đỏ khi đứng thứ 18 với 30 điểm sau 32 vòng, kém vị trí an toàn của West Ham 2 điểm. Trong thời điểm quan trọng, việc mất Romero có thể khiến Tottenham trả giá đắt khi giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa là kết thúc.

