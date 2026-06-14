Tường thuật Đức vs Curacao

0h ngày 15/6, tuyển Đức có trận ra quân được dự đoán nhẹ nhàng trước Curacao tại bảng E, World Cup 2026.

Đức gặp đối thủ không cùng đẳng cấp.

Trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Curacao tạo nên sự chênh lệch lớn nhất về thứ hạng giữa hai đội ở lượt trận mở màn. Một bên là đội tuyển Đức giàu truyền thống với 4 lần bước lên đỉnh thế giới, bên còn lại là Curacao, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Đức bước vào giải đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng cả chín trận gần nhất. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Mỹ tại Chicago, qua đó tiếp tục khẳng định sự ổn định trước thềm World Cup.

Dù sở hữu thành tích lịch sử chỉ đứng sau Brazil về số lần vô địch World Cup, Đức không được xem là ứng viên số một cho chức vô địch lần này. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ trong tay Nagelsmann đang giúp "Die Mannschaft" trở thành đối thủ đáng gờm. Nếu ra sân, thủ môn Manuel Neuer sẽ có lần thứ năm tham dự World Cup, trở thành cầu thủ Đức thứ hai sau Lothar Matthaus đạt cột mốc đặc biệt này.

Ở phía đối diện, Curacao viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Dick Advocaat, 78 tuổi, nhà cầm quân lớn tuổi nhất từng chỉ đạo một trận đấu tại World Cup, đội bóng vùng Caribe đã gây ấn tượng mạnh ở vòng loại CONCACAF với 28 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.