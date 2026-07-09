Lộ diện tân binh sáng giá nhất mùa hè của Barcelona

Barcelona đạt thỏa thuận cá nhân với Karim Adeyemi và đang gấp rút đàm phán với Borussia Dortmund để hoàn tất thương vụ.

Adeyemi mang đến nhiều giải pháp cho hàng công Barca. Ảnh: Reuters.

Barcelona tiến thêm một bước quan trọng trong kế hoạch tăng cường hàng công khi đạt thỏa thuận miệng với Karim Adeyemi. Theo Marca, đội chủ sân Camp Nou hiện chỉ còn chờ thống nhất mức phí chuyển nhượng với Borussia Dortmund trước khi công bố bản hợp đồng mới.

Adeyemi là mục tiêu được HLV Hansi Flick đặc biệt ưu tiên. Chiến lược gia người Đức trực tiếp đề nghị Giám đốc thể thao Deco đưa tiền đạo đồng hương về sân Camp Nou, bởi ông tin tốc độ, khả năng bứt phá và lối chơi trực diện của cầu thủ 24 tuổi hoàn toàn phù hợp với triết lý mà bản thân xây dựng.

Thực tế, Barcelona theo dõi Adeyemi từ nhiều năm trước, khi anh còn khoác áo RB Salzburg. Tuy nhiên, chỉ đến kỳ chuyển nhượng hè này, đội bóng xứ Catalonia mới tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ.

Marca cho biết Barcelona đạt được sự đồng thuận về các điều khoản cá nhân với Adeyemi. Cuộc đàm phán lúc này tập trung vào mức phí chuyển nhượng giữa hai CLB.

Tiền đạo người Đức vẫn còn hợp đồng với Dortmund đến tháng 6/2027, khiến đại diện Bundesliga phải cân nhắc bán ngay trong mùa hè nếu không muốn đối mặt nguy cơ mất người với mức giá thấp hơn khi hợp đồng bước vào năm cuối.

Adeyemi được đánh giá là mảnh ghép phù hợp để tăng chiều sâu cho hàng công Barcelona trong bối cảnh Hansi Flick muốn bổ sung thêm tốc độ và sự đột biến ở hai cánh. Khả năng chơi linh hoạt trên nhiều vị trí tấn công cũng là điểm cộng lớn của tuyển thủ Đức.

Nếu quá trình thương lượng với Dortmund diễn ra thuận lợi, Adeyemi nhiều khả năng trở thành một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, đồng thời đánh dấu bản hợp đồng mang đậm dấu ấn của Hansi Flick trong quá trình tái thiết đội bóng.

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