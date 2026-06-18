Real Madrid thúc UEFA trừng phạt Barca

Real Madrid gửi văn bản chính thức yêu cầu UEFA áp dụng các hình phạt kỷ luật nghiêm khắc đối với Barcelona liên quan đến những bằng chứng hối lộ trọng tài ở vụ án Negreira.

Trong thông cáo mới nhất, đội chủ sân Bernabeu xác nhận gửi thư tới các cơ quan kỷ luật của UEFA để hối thúc việc xử phạt đối thủ truyền kiếp. Phía Real Madrid khẳng định đã cung cấp bằng chứng về những khoản thanh toán mờ ám và thiếu căn cứ mà Barcelona thực hiện cho Jose Maria Enriquez Negreira, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài.

Theo cáo buộc, cấu trúc gây ảnh hưởng bất chính này tồn tại trong thời gian dài, tạo ra rủi ro hệ thống ở mức độ nghiêm trọng nhất đối với tính liêm chính, sự công bằng và khách quan của các giải đấu.

Đội bóng Hoàng gia nhấn mạnh rằng việc trì hoãn các thủ tục kỷ luật là không thể chấp nhận được, bởi điều này gây tổn hại trực tiếp đến uy tín của bóng đá châu Âu. Real Madrid kêu gọi UEFA thực hiện quyền tự chủ để áp dụng các biện pháp răn đe ngay trên phương diện thể thao, mà không cần chờ đợi kết luận cuối cùng từ các cơ quan tư pháp dân sự.

Đáp lại hành động của kình địch, Barcelona tuyên bố tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Real Madrid. Động thái này xuất phát từ những phát biểu gây tranh cãi của chủ tịch Florentino Perez, khi ông cáo buộc Barca "đánh cắp" bảy chức vô địch La Liga trong nhiệm kỳ của mình tại Bernabeu.

Hiện tại, "Los Blancos" vẫn giữ vai trò bên khởi tố tư nhân trong các vụ kiện hình sự đang diễn ra. Câu lạc bộ khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ sự minh bạch và tính liêm chính của môn thể thao vua.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.