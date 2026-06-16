Real Madrid mua Cucurella, Barca nhận hơn 1 triệu euro

Barcelona sẽ thu về khoảng 1,3 triệu euro nhờ cơ chế đào tạo cầu thủ của FIFA sau khi Marc Cucurella chuyển từ Chelsea sang Real Madrid.

Marc Cucurella đã chính thức trở thành tân binh mới của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội chủ sân Bernabeu chi khoảng 50 triệu euro để kéo hậu vệ trái người Tây Ban Nha rời Chelsea.

Thương vụ này không chỉ mang lại lợi ích cho Real Madrid và Chelsea. Barcelona cũng là một trong những bên được hưởng lợi nhờ cơ chế đoàn kết và quyền đào tạo cầu thủ của FIFA. Theo quy định, 5% giá trị của một số thương vụ chuyển nhượng quốc tế sẽ được phân bổ cho những CLB từng tham gia đào tạo cầu thủ trong giai đoạn từ 12 đến 23 tuổi. Với mức phí chuyển nhượng khoảng 50 triệu euro, Barcelona được dự đoán nhận hơn 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,3 triệu euro.

Từ La Masia đến Bernabeu, Cucurella trở thành một trong những cầu thủ Tây Ban Nha tạo ra giá trị chuyển nhượng lớn nhất lịch sử với tổng cộng hơn 151 triệu euro.

Ngoài đội chủ sân Camp Nou, Espanyol, Getafe và Eibar cũng nhận được một phần khoản tiền này. Trong đó, Espanyol có thể thu về hơn 300.000 euro, còn Getafe và Eibar nhận trên 200.000 euro mỗi đội.

Cucurella là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona sau khi chuyển đến từ Espanyol. Hậu vệ sinh năm 1998 từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất ở La Masia.

Anh thường xuyên góp mặt tại UEFA Youth League, là nhân tố chủ chốt của Barcelona B và góp công giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng Segunda Division. Mùa giải sau đó, Cucurella ra sân tới 37 trận ở giải Hạng Nhì Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, cơ hội tại đội một Barcelona gần như không xuất hiện. Khi ấy, Jordi Alba là lựa chọn số một không thể thay thế bên hành lang trái. Cucurella chỉ có 7 phút thi đấu chính thức cho đội một Barcelona trước khi được đem cho Eibar mượn. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Getafe, Brighton rồi Chelsea để phát triển sự nghiệp.

Mùa hè 2022, Chelsea chi tới 65,3 triệu euro để đưa hậu vệ người Tây Ban Nha về Stamford Bridge. Tại đây, Cucurella giành được những danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp và trở thành một trong những hậu vệ trái hàng đầu châu Âu. Việc chuyển sang Real Madrid tiếp tục đưa giá trị chuyển nhượng của Cucurella tăng mạnh. Theo thống kê của AS, tổng số tiền được chi cho các thương vụ liên quan đến cầu thủ này trong sự nghiệp đã lên tới 151,1 triệu euro. Con số đó giúp Cucurella trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha có tổng giá trị chuyển nhượng cao thứ hai lịch sử, chỉ đứng sau Alvaro Morata với 217,2 triệu euro.

Ở tuổi 27, hậu vệ xứ Catalonia chuẩn bị bước vào chương mới trong màu áo Real Madrid. Điều đặc biệt là đội bóng cũ Barcelona cũng có lý do để mỉm cười khi thương vụ này mang về cho họ khoản tiền không nhỏ từ chính một cầu thủ trưởng thành bởi La Masia.