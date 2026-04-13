Đội hình hơn 800 triệu euro có thể tháo chạy khỏi Tottenham

Những dự đoán của truyền thông Anh về làn sóng tháo chạy của các cầu thủ Tottenham nếu đội rớt hạng đang dần trở thành hiện thực.

Tottenham khủng hoảng nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

Trận thua 0-1 trước Sunderland ở vòng 32 Premier League hôm 12/4 không chỉ nối dài chuỗi 14 trận không biết mùi chiến thắng, mà còn đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn của West Ham 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Tỷ lệ rớt hạng của Tottenham theo tính toán của Opta cũng tăng vọt, từ mức 3,36% cách đây một tháng lên 46% sau vòng đấu thứ 32.

Theo The Athletic, hệ lụy dễ thấy nhất nếu Tottenham rớt hạng là việc phải chia tay hàng loạt trụ cột. Có tới 15 cầu thủ đội một được cho là chắc chắn hoặc rất có khả năng rời đi, trải đều ở mọi tuyến. Những cái tên đáng chú ý bao gồm thủ môn Guglielmo Vicario; các hậu vệ Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven; cùng các tiền vệ và tiền đạo như James Maddison, Rodrigo Bentancur, Richarlison hay Dominic Solanke.

Với tổng giá trị đội hình ước tính lên đến hơn 800 triệu euro (theo Transfermarkt), Tottenham có thể chứng kiến màn chia tay tập thể gây sốc nhất trong lịch sử CLB nếu phải xuống hạng.

Nhiều ngôi sao có thể chia tay Tottenham. Ảnh: Reuters.

Trong số đó, Van de Ven, Romero, Simons, Kudus, Kulusevski và Porro là những tài sản đắt giá nhất. Van de Ven từng được định giá hơn 100 triệu euro và thu hút sự quan tâm từ Real Madrid lẫn Liverpool. Romero cũng nằm trong tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid.

Một yếu tố khác khiến Tottenham khó lòng giữ chân nhóm ngôi sao nói trên đến từ mức đãi ngộ. Hiện có ít nhất 9 cầu thủ hưởng trên 100.000 euro/tuần. Việc sụt giảm đáng kể doanh thu truyền hình và quảng cáo nếu phải xuống chơi ở Championship sẽ giáng đòn mạnh vào ngân sách hoạt động của Spurs, khiến họ khó duy trì quỹ lương cao như hiện tại.

Hiện tại, vẫn chưa có ngôi sao nào của Tottenham cam kết gắn bó với đội bóng ngay cả khi rớt hạng. Điều này càng làm gia tăng khả năng về một cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Spurs vào mùa hè tới.

Dù kịch bản tồi tệ nhất vẫn chưa thành hiện thực, rõ ràng Tottenham đang đứng trước bước ngoặt lớn. Những vòng đấu cuối mùa sẽ mang ý nghĩa sống còn với CLB thành London.

