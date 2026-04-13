Terry mua lại đội bóng Anh

Huyền thoại John Terry chuẩn bị trở thành ông chủ CLB khi đạt thỏa thuận tiếp quản Colchester United.

Terry gia nhập làn sóng ngôi sao đổ tiền vào bóng đá Anh.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận cựu đội trưởng Chelsea sẽ tham gia vào thương vụ mua lại Colchester United trị giá khoảng 14 triệu bảng cùng một nhóm đầu tư. Vụ tiếp quản CLB dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức.

Động thái của Terry diễn ra trong bối cảnh làn sóng các ngôi sao giải trí và thể thao đổ tiền vào bóng đá Anh ngày càng rầm rộ. Thành công của Ryan Reynolds tại Wrexham tạo hiệu ứng mạnh mẽ, kéo theo sự góp mặt của Snoop Dogg ở Swansea City hay Will Ferrell tại Leeds United.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ Terry tỏ ra rất hào hứng với dự án mới, đồng thời sẽ có tiếng nói đáng kể trong các quyết định chuyên môn của đội bóng đang thi đấu tại League Two (hạng 4). Đội bóng vùng Essex đang đứng giữa bảng xếp hạng và hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích trong giai đoạn cuối mùa.

Không chỉ là nhà đầu tư, Terry được cho là nhiều lần xuất hiện tại sân tập để trực tiếp theo dõi hoạt động đội bóng. Sự hiện diện của cựu trung vệ tuyển Anh mang lại sự phấn khích lớn cho nội bộ CLB, đồng thời kỳ vọng tạo cú hích về hình ảnh và tham vọng thăng hạng.

Trong sự nghiệp thi đấu, Terry giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng danh hiệu Champions League 2012 đáng nhớ. Hiện tại, Terry vẫn làm việc tại học viện Chelsea và vừa hoàn tất chương trình quản lý CLB của FIFA.

Về phía Colchester, danh hiệu lớn gần nhất của họ là chức vô địch FA Trophy năm 1992, còn chiến tích đáng nhớ nhất là chiến thắng gây sốc trước Leeds ở FA Cup 1971. Với sự góp mặt của Terry, đội bóng này kỳ vọng sẽ bước sang một chương mới, giàu tham vọng hơn.