Bernardo Silva chuẩn bị chia tay Manchester City

Bernardo Silva nhiều khả năng chia tay Manchester City sau mùa giải này. Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nói rõ với ban lãnh đạo đội bóng rằng anh không có ý định ký hợp đồng mới.

Hợp đồng hiện tại của Silva sẽ hết hạn vào mùa hè. Ngôi sao 31 tuổi đang nhận mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần tại sân Etihad.

Manchester City được cho là muốn giữ chân Silva thêm ít nhất một năm. Nếu điều đó xảy ra, tiền vệ này sẽ gắn bó tròn 10 năm với đội bóng. Tuy nhiên, theo Marca, Silva quyết định rằng đã đến lúc tìm một thử thách mới.

Trong phần còn lại của mùa giải, Silva vẫn tiếp tục thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Tiền vệ này ra sân 38 trận trên mọi đấu trường mùa 2025/26 và ghi được 2 bàn thắng.

Nếu không thay đổi quyết định, Silva sẽ trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè tới.

Barcelona là đội bóng nhiều lần được nhắc đến trong các tin đồn liên quan đến Silva. CLB xứ Catalonia được cho là vẫn quan tâm đến tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mức lương cao của anh có thể là trở ngại lớn với đội bóng đang gặp khó khăn tài chính này.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia cũng được xem là một điểm đến tiềm năng. Nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha như Cristiano Ronaldo hay Ruben Neves đang thi đấu tại đây. Nếu chuyển sang Trung Đông, Silva có thể nhận mức đãi ngộ cao hơn hợp đồng hiện tại.

Ngoài ra, khả năng trở lại Benfica – đội bóng thời niên thiếu của anh – cũng được nhắc đến.

Bernardo Silva gia nhập Manchester City từ Monaco vào năm 2017 với mức phí khoảng 43 triệu bảng. Trong gần một thập kỷ tại Etihad, anh trở thành một trong những trụ cột của đội bóng.

Tiền vệ này đã giành 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 4 League Cup cùng Manchester City. Anh cũng góp mặt trong đội hình giúp CLB lần đầu vô địch Champions League vào năm 2023.

Tính đến nay, Silva ghi 75 bàn sau 445 trận cho Manchester City trên mọi đấu trường.