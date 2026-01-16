Thiago Silva lại gây kinh ngạc

Ở tuổi 41, Thiago Silva có màn ra mắt đáng nhớ cùng Porto, trở thành một trong những nhân tố nổi bật giúp đội bóng này loại Benfica của José Mourinho tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Thiago Silva tiếp tục viết nên câu chuyện huyền thoại của riêng mình.

Hôm 15/1, Benfica bị loại khỏi cúp Quốc gia Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết. Trận đấu diễn ra tại sân Estadio do Dragao chứng kiến trung vệ người Brazil đá chính lần đầu, thi đấu trọn vẹn 90 phút và góp phần quan trọng vào chiến thắng của Porto.

Với kinh nghiệm của một lão tướng 41 tuổi, Silva thể hiện phong độ xuất sắc ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo Porto. Anh hoàn thành 40 trên 43 đường chuyền, thực hiện 6 pha phá bóng, thắng 3 trên 3 cuộc tranh chấp tay đôi, có 2 lần thu hồi bóng, không phạm lỗi và không bị đối thủ rê bóng vượt qua một lần nào.

Những con số thống kê này góp phần giúp Porto vượt qua Benfica, đối thủ kình địch dưới sự chỉ đạo của HLV huyền thoại Mourinho. Việc Silva vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao ở giai đoạn này của sự nghiệp chuyên nghiệp thực sự gây kinh ngạc.

A Bola gọi đây là "hiện tượng hiếm" của bóng đá đỉnh cao thế giới, bởi không nhiều ngôi sao qua tuổi 40 vẫn đá chính và tỏa sáng ở bóng đá đỉnh cao châu Âu. Cần nhớ rằng mùa trước, Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil, toả sáng tại FIFA Club World Cup 2025.

Hồi tháng 12, Silva đạt thỏa thuận gia nhập FC Porto với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.

Cá nhân Silva thi đấu 78 trận liên tiếp không nghỉ kể từ khi về lại Brazil, đạt tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công 71%. Song, sang Porto vẫn là một thử thách khác. Giải Bồ Đào Nha nằm trong top 7 giải đấu mạnh nhất châu Âu, và những nghi ngờ về khả năng của một cầu thủ 41 tuổi vẫn còn đó.

Thế nhưng, với những gì thể hiện trong màn ra mắt Porto trước Benfica, Silva nhắc nhở cho tất cả thấy về sự vĩ đại của mình. Anh sở hữu sự bền bỉ ở một cấp độ khác, vượt qua những giới hạn thông thường của sự nghiệp cầu thủ.

Với phong độ hiện tại, khả năng Silva được Porto giữ lại ở mùa giải tới và dự World Cup 2026 đang lớn dần. Nếu viễn cảnh đó xảy, Silva sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

