PSG lên đỉnh, Mbappe đối mặt sự trớ trêu khó tin

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp của PSG đều đến sau ngày Kylian Mbappe chia tay đội bóng thủ đô nước Pháp.

PSG vô địch Champions League mùa 2025/26.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Budapest rạng sáng 31/5, các cầu thủ PSG đổ gục xuống sân trong niềm vui vỡ òa. Họ đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3 để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, hoàn tất cú đúp châu Âu trong hai mùa giải liên tiếp.

Giữa bầu không khí lễ hội ấy, cái tên Kylian Mbappe bất ngờ xuất hiện trở lại trong những cuộc tranh luận. Không phải vì anh góp mặt trên sân. Mà bởi càng nhìn vào thành công hiện tại của PSG, người ta càng khó bỏ qua một nghịch lý đặc biệt: đội bóng từng dành nhiều năm xây dựng mọi thứ xoay quanh Mbappe lại chỉ thực sự thống trị châu Âu sau khi siêu sao người Pháp ra đi.

Trong nhiều năm, Mbappe là biểu tượng lớn nhất của PSG. Anh là đội trưởng, là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB và là trung tâm của mọi dự án thể thao tại Parc des Princes.

Mùa hè 2024, Mbappe quyết định rời Paris để gia nhập Real Madrid. Mục tiêu của anh rất rõ ràng: chinh phục Champions League, danh hiệu vẫn còn dang dở trong sự nghiệp. Nhưng bóng đá luôn biết cách tạo ra những kịch bản đầy trớ trêu. Hai mùa giải sau cuộc chia tay ấy, PSG đều bước lên đỉnh châu Âu.

PSG không còn là đội bóng của một ngôi sao

Sẽ là thiếu công bằng nếu biến thành công của PSG thành câu chuyện chỉ xoay quanh Mbappe. Điều quan trọng hơn nằm ở sự thay đổi trong cách vận hành của đội bóng.

Trong giai đoạn sở hữu Messi, Neymar và Mbappe, PSG luôn có những ngôi sao lớn nhất thế giới. Họ thường được xem là ứng viên vô địch hàng đầu trước mỗi mùa giải Champions League. Tuy nhiên, đội bóng Pháp chưa bao giờ chạm được tới sự ổn định cần thiết để duy trì vị thế số một châu Âu.

Mbappe rời đi, PSG lập tức vô địch Champions League.

Sau khi Mbappe ra đi, PSG không còn sở hữu một siêu sao có khả năng thu hút mọi ánh nhìn. Đổi lại, họ trở thành một tập thể cân bằng hơn.

Luis Enrique xây dựng một đội bóng vận hành bằng hệ thống thay vì cảm hứng cá nhân. Mỗi vị trí đều có vai trò rõ ràng. Mọi cầu thủ đều phục vụ cho một ý tưởng chung. Điều đó được thể hiện xuyên suốt hành trình bảo vệ ngôi vương mùa này.

Ngay trong trận chung kết với Arsenal, PSG không phải lúc nào cũng là đội chơi tốt hơn. Họ gặp nhiều khó khăn trước lối đá giàu năng lượng và khả năng tổ chức của đại diện nước Anh. Tuy nhiên, khác với những PSG của quá khứ, đội bóng Pháp không đánh mất cấu trúc khi bị gây sức ép.

Họ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Họ biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Và cuối cùng họ chiến thắng. Đó là phẩm chất của một tập thể lớn.

Luis Enrique là người chiến thắng lớn nhất

Nếu có một nhân vật xứng đáng nhận nhiều lời khen nhất sau chức vô địch này, đó phải là Luis Enrique. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp quản một đội bóng từng bị ám ảnh bởi những thất bại ở Champions League. Ông cũng là người phải đối mặt với cuộc chia tay của ngôi sao lớn nhất lịch sử CLB.

Thay vì tìm kiếm một Mbappe mới, Luis Enrique chọn cách xây dựng một PSG mới. Ông đặt niềm tin vào tập thể. Ông tạo ra một hệ thống mà không cá nhân nào lớn hơn đội bóng. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp là câu trả lời rõ ràng nhất cho hướng đi đó.

Luis Enrique giúp PSG liên tiếp vô địch Champions League.

Champions League 2025/26 khép lại với một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong bóng đá hiện đại, tiền bạc vẫn rất quan trọng nhưng không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Những đội bóng thành công nhất là những đội sở hữu cấu trúc rõ ràng, chiến lược nhất quán và một HLV đủ năng lực kết nối mọi mảnh ghép.

PSG đã tìm thấy điều đó ở Luis Enrique. Vì thế, câu chuyện lớn nhất sau trận chung kết không hẳn là thất bại của Arsenal hay màn bảo vệ ngôi vương của PSG. Đó là nghịch lý mang tên Mbappe.

Người rời Paris để tìm kiếm Champions League giờ đây vẫn đang theo đuổi chiếc cúp ấy cùng Real Madrid. Trong khi đó, PSG đã có thêm hai lần nâng cao danh hiệu danh giá nhất châu Âu mà không cần đến anh.