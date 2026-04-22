'Truyền nhân Ronaldo' sẵn sàng gia nhập Barcelona

Ngôi sao sáng giá nhất Serie A, Rafael Leao, được cho là đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Barcelona để bày tỏ mong muốn gia nhập đội bóng xứ Catalonia.

Leao sở hữu tốc độ, kỹ thuật tốt và được so sánh với Cristiano Ronaldo thời trẻ.

Theo AS, tiền đạo người Bồ Đào Nha tin rằng hành trình của mình tại AC Milan đi đến hồi kết và khao khát một dự án tham vọng hơn dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick.

Sự chủ động từ phía Leao đến vào thời điểm Barcelona đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc thay đổi "hỏa lực" trên hàng công. Với việc Robert Lewandowski sẽ rời đi sau khi hết hạn hợp đồng và câu lạc bộ quyết định không mua đứt Marcus Rashford, khoảng trống ở cả vị trí trung phong lẫn hành lang cánh trái là rất lớn.

Ở tuổi 26, với sức mạnh và tốc độ ấn tượng, Leao được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi pressing tầm cao và trực diện mà Flick đang xây dựng.

Mức phí 50 triệu euro mà AC Milan đưa ra được đánh giá là một món hời cho một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Sự đa năng của Leao, người có thể đá dạt cánh hoặc chơi như một "số 9" ảo, mang lại giải pháp chiến thuật linh hoạt cho Barca. Đáp lại thiện chí của đội bóng, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẵn sàng điều chỉnh các yêu cầu về lương để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của câu lạc bộ.

Dù ban lãnh đạo Barcelona vẫn đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng các con số để tuân thủ quy định tài chính, việc chính cầu thủ đã "bật đèn xanh" mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho Blaugrana.

Nếu thương vụ này thành công, sân Camp Nou sẽ chào đón một ngôi sao mới, hứa hẹn mang lại sự bùng nổ để đưa Barcelona trở lại vị thế thống trị bóng đá châu lục.