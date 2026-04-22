Đội tiếp theo sắp rớt hạng Premier League

Sau Wolves, Burnley là đội tiếp theo đối diện nguy cơ rớt hạng tại Premier League mùa này.

Rạng sáng 23/4, Burnley có trận đấu then chốt gặp Man City trên sân nhà Turf Moor. Cuộc đối đầu được xem là “trận chiến sinh tử”, có thể định đoạt cơ hội trụ hạng của đội chủ nhà.

Hiện tại, Burnley mới có 20 điểm, kém nhóm an toàn tới 13 điểm khi mùa giải chỉ còn vài vòng. Kết quả hòa của đối thủ cạnh tranh West Ham trước Crystal Palace giúp đại diện London nâng tổng điểm lên 33, qua đó khiến cơ hội trụ hạng của Burnley càng trở nên mong manh hơn.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu Burnley thất bại trước Man City, họ sẽ chính thức xuống hạng ngay trong tuần này. Ngay cả khi giành chiến thắng ở cả 4 trận còn lại, đội bóng của HLV Scott Parker cũng không thể san lấp khoảng cách với West Ham.

Thực tế, đây không phải điều xa lạ với Burnley, khi đội bóng liên tục lên xuống giữa Premier League và Championship trong những năm gần đây.

Ngay cả khi không thua Man City, tình hình của Burnley cũng khó cải thiện. Một trận hòa chỉ giúp họ có 21 điểm. Nếu West Ham không thua Everton ở vòng đấu cuối tuần, Burnley vẫn sẽ phải xuống hạng.

Thậm chí, nếu Burnley giành chiến thắng trước Man City để nâng tổng điểm lên 23, họ vẫn sẽ bị đẩy xuống chơi ở Championship mùa tới nếu West Ham đánh bại Everton.

Phong độ yếu kém thời gian qua càng khiến tình hình thêm u ám. Ở vòng trước, Burnley dẫn trước nhưng lại để Nottingham Forest lội ngược dòng và thua 1-4. Sau trận, HLV Parker thừa nhận ông “xứng đáng bị chỉ trích” và hiểu rõ sự thất vọng từ người hâm mộ.

Phía trước Burnley là lịch thi đấu đầy khó khăn với các đối thủ như Leeds United, Aston Villa, Arsenal và Wolves. ESPN nhận định rằng chỉ có “phép màu” mới có thể giúp Burnley trụ lại Premier League.

