Cả châu Âu đang hiểu sai về Real Madrid

Sau nhiều năm thống trị châu Âu, Real Madrid đối mặt với nguy cơ bước vào một chu kỳ suy thoái dài nhất kỷ nguyên hiện đại.

Thành công của Real luôn đến theo từng đợt bùng nổ.

Có một sự thật Real Madrid hiểu rõ hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Ở đó, bóng đá luôn vận hành theo chu kỳ. Không có đế chế nào tồn tại mãi mãi, kể cả CLB sở hữu 15 chức vô địch Champions League. Và ở thời điểm hiện tại, cảm giác quen thuộc của một giai đoạn suy thoái nữa đang bao trùm lấy Bernabeu.

Hai mùa liên tiếp dừng bước ở tứ kết Champions League không phải thảm họa với hầu hết CLB châu Âu. Nhưng với Real Madrid, đó là tín hiệu đáng báo động. Arsenal nghiền nát họ 5-1 sau 2 lượt ở mùa trước. Bayern Munich tiếp tục kết liễu "Los Blancos" mùa này.

Điều đáng lo không nằm ở việc bị loại, mà ở cách Real Madrid bị đánh bại. Họ thiếu kiểm soát, thiếu tổ chức và thiếu bản sắc.

Sự thống trị theo từng chu kỳ

Lịch sử cho thấy Real Madrid chưa bao giờ thống trị châu Âu liên tục như người ta tưởng. Thành công của họ luôn đến theo từng đợt bùng nổ rồi chìm vào quãng lặng kéo dài hàng thập kỷ.

Giai đoạn đầu tiên kéo dài từ 1956 đến 1966 khi Real vô địch 6 Cúp C1 chỉ trong 11 năm đầu giải đấu tồn tại. Đó là thời đại của Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas. Real Madrid gần như đi trước phần còn lại của châu Âu cả về quyền lực lẫn tầm nhìn.

Nhưng sau đó là 32 năm trắng tay ở châu Âu. Từ 1966 đến 1998, Real Madrid không thể vô địch Champions League thêm lần nào. Họ thua Liverpool trong chung kết năm 1981, bị Aberdeen đánh bại ở Winners' Cup 1983 và thường xuyên thất bại trước các CLB Anh, Đức hay Italy.

Kỷ nguyên thứ 2 mở ra năm 1998 với chức vô địch dưới thời Jupp Heynckes. Real giành 3 Champions League trong 5 năm và bắt đầu thời kỳ Galacticos cùng Florentino Perez. Figo, Zidane, Ronaldo hay David Beckham biến Bernabeu thành trung tâm bóng đá thế giới. Nhưng chính sự hào nhoáng ấy lại gieo mầm sụp đổ.

Real Madrid chưa bao giờ thống trị châu Âu liên tục như người ta tưởng.

Perez ưu tiên giá trị thương mại hơn cân bằng chiến thuật. Việc bán Claude Makelele năm 2003 vẫn bị xem là một trong những sai lầm tai hại nhất lịch sử bóng đá. Real có quá nhiều nghệ sĩ nhưng không còn ai làm công việc thầm lặng. Kết quả là họ trải qua thêm 12 năm không thể vô địch Champions League, thậm chí bị loại từ vòng 1/8 suốt 5 mùa liên tiếp.

Phải tới khi Carlo Ancelotti xuất hiện năm 2013, kết hợp Cristiano Ronaldo với bộ 3 tuyến giữa Luka Modric - Toni Kroos - Casemiro, Real Madrid mới tái sinh. Từ 2014 đến 2024, họ giành 6 Champions League trong 10 năm, gồm 3 chức vô địch liên tiếp dưới thời Zidane. Đó có lẽ là giai đoạn thống trị ấn tượng nhất lịch sử hiện đại.

Nhưng giờ mọi thứ kết thúc.

Kroos giải nghệ. Modric sang Milan. Ancelotti dẫn dắt tuyển Brazil. Zidane rời ghế từ lâu. Những kiến trúc sư tạo nên đế chế biến mất, để lại một tập thể giàu tài năng nhưng thiếu cấu trúc.

Real Madrid hiện tại giống bộ sưu tập siêu sao hơn là đội bóng hoàn chỉnh. Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham xuất sắc, nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ chỉ vận hành bằng tài năng cá nhân. Vấn đề lớn nhất của Real nằm ở khoảng trống tuyến giữa.

Aurelien Tchouameni và Federico Valverde là những cầu thủ giỏi, nhưng không thể tái tạo khả năng điều tiết, kiểm soát và tư duy chiến thuật mà Kroos cùng Modric mang lại. Khi mất quyền kiểm soát trung tuyến, Real cũng đánh mất bản sắc giúp họ thống trị Champions League suốt một thập kỷ.

Khủng hoảng không chỉ nằm trên sân cỏ. Phòng thay đồ Bernabeu đang rạn nứt nghiêm trọng. Hàng loạt vụ xô xát giữa các cầu thủ xuất hiện tại Valdebebas. Quan hệ giữa HLV Alvaro Arbeloa với nhiều trụ cột được cho là đổ vỡ. Ngay cả Mbappe cũng bị nghi ngờ về thái độ.

Tình trạng ấy khiến Real Madrid gợi nhớ tới giai đoạn hỗn loạn cuối thời Galacticos đầu tiên mùa 2005/06, khi quyền lực phòng thay đồ lớn hơn cả quyền lực chiến thuật.

Bóng đá dần trở nên cân bằng hơn

Trong lúc Real chao đảo, phần còn lại của châu Âu đang thay đổi rất nhanh.

PSG là ví dụ rõ ràng nhất. Họ thất bại suốt nhiều năm với mô hình dải ngân hà gồm Neymar, Lionel Messi và Mbappe. Chỉ khi từ bỏ triết lý ấy, PSG mới vô địch Champions League dưới thời Luis Enrique.

Đội hình trẻ trung với Vitor Vitinha, Joao Neves, Ousmane Dembele hay Zaire-Emery chơi như một tập thể hoàn chỉnh thay vì phụ thuộc vào siêu sao. Bài học ấy đang giáng mạnh vào Real Madrid bởi bóng đá hiện đại ngày càng đề cao hệ thống hơn cá nhân.

Real đang thật sự chìm trong khủng hoảng.

Chelsea cũng là lời cảnh báo khác. Hơn 1,7 tỷ euro được ném vào thị trường chuyển nhượng nhưng không tạo ra bản sắc rõ ràng. Trong thời đại dữ liệu, phân tích chiến thuật và mạng lưới trinh sát toàn cầu phát triển mạnh, tiền bạc không còn đảm bảo cho thành công tuyệt đối.

Đó là lý do hành trình trở lại đỉnh cao của Real Madrid có thể khó khăn hơn trước rất nhiều.

Ngày xưa, Real có thể đơn giản mua cầu thủ giỏi nhất thế giới rồi thống trị. Giờ đây, khoảng cách chiến thuật giữa các đội bóng thu hẹp đáng kể. Atalanta, Leverkusen, Brighton hay Aston Villa đều chứng minh một tập thể được tổ chức tốt có thể đánh bại những đội hình đắt giá hơn nhiều lần.

Real Madrid vẫn là CLB lớn nhất thế giới về sức hút và tài chính. Họ chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng lịch sử cũng cho thấy những cuộc tái thiết ở Bernabeu chưa bao giờ ngắn ngủi.

32 năm giữa chức vô địch thứ 6 và thứ 7. 12 năm giữa kỷ nguyên Galacticos và La Decima. Những con số ấy đủ để phản ánh ngay cả Real Madrid cũng không thể thoát khỏi quy luật chu kỳ trong bóng đá.

Có thể Jose Mourinho sẽ trở lại. Có thể Perez sẽ tiếp tục ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng điều Real Madrid cần lúc này không chỉ là những ngôi sao mới, mà là một cấu trúc bóng đá mới. Đó là HLV phù hợp, tuyến giữa đủ thông minh, phòng thay đồ ổn định và một hệ thống chiến thuật rõ ràng.

Bởi trong bóng đá hiện đại, chiếc áo trắng huyền thoại không còn đủ sức khiến phần còn lại của châu Âu run sợ như trước nữa.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.