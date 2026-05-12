Barcelona giàu to nhờ El Clasico

Trận thắng Real Madrid 2-0 ở vòng 35 La Liga hôm 11/5 giúp Barcelona thiết lập kỷ lục doanh thu lịch sử với 16,4 triệu euro chỉ trong một trận đấu.

Barcelona hốt bạc ở trận El Clasico.

Trận El Clasico tại Camp Nou không khác nào một "mỏ vàng" với Barcelona, vượt xa kỷ lục 13,8 triệu euro của năm trước đó. Theo Giám đốc Điều hành Manel del Rio, Barcelona đạt được con số ấn tượng này dù sân vận động chưa hoạt động hết công suất do đang trong quá trình đại tu.

Nhu cầu xem trận đấu cực lớn đẩy giá vé lên cao, đồng thời các gói dịch vụ VIP hạng sang cũng đóng góp một phần quan trọng vào tổng doanh thu. Đây là minh chứng cho sức hút thương hiệu mạnh mẽ của đội bóng xứ Catalonia trong việc tối ưu hóa lợi nhuận từ những trận cầu đinh.

Trận đấu thu hút 62.213 khán giả, mức dự khán cao nhất tại Camp Nou kể từ khi đội bóng quay trở lại sân nhà vào tháng 11/2025. Dù 80% sức chứa hiện tại được dành cho các hội viên và người sở hữu vé mùa, phân khúc khách hàng vãng lai và khách VIP vẫn mang lại hiệu quả kinh tế vượt mong đợi.

Sau khi hoàn tất toàn bộ việc nâng cấp, sân vận động dự kiến sẽ đón tới 105.000 người, hứa hẹn mang về những khoản thu còn khổng lồ hơn. Thành công về mặt tài chính này đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược kinh doanh của Barcelona, tập trung mạnh mẽ vào các sản phẩm cao cấp nhưng vẫn giữ ưu tiên cho các thành viên câu lạc bộ.

Chức vô địch La Liga kết hợp với kỷ lục doanh thu là cú hích quan trọng cho dự án tái thiết đội bóng, củng cố vị thế của Barca cả về mặt thể thao lẫn tài chính tại châu Âu.

