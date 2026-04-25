Sắc vóc gây chú ý của 'nữ hoàng trượt băng' trên sân bóng đá

Nữ VĐV trượt băng tốc độ người Hà Lan Jutta Leerdam tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện nổi bật trong một trận bóng đá từ thiện tại Los Angeles (Mỹ).

Mỗi khi xuất hiện, Leerdam luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ.

Rời xa sân băng quen thuộc, Leerdam thử sức ở mặt sân bóng đá cỏ nhân tạo. Trước giờ bóng lăn, VĐV 27 tuổi gây ấn tượng khi tạo dáng bên đường biên trong màu áo vàng của đội Avengers, với dòng chữ "Jutta 33" sau lưng. Kết hợp cùng quần short trắng và tất dài, hình ảnh năng động nhưng không kém phần cuốn hút của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, loạt hình ảnh hậu trường khi Leerdam diện trang phục tông đen cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ VĐV người Hà Lan khoe phong cách năng động với áo ôm sát và quần leggings, tôn vóc dáng săn chắc và quyến rũ.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Leerdam còn trực tiếp tham gia trận đấu bóng đá 5 người, mang giày thể thao trắng và thi đấu đầy nhiệt huyết. Đội của cô giành chiến thắng đậm 5-1 trước "Green Team", với sự góp mặt của nhiều influencer nổi tiếng. Sự kiện cũng gây quỹ thành công 15.000 USD cho mục đích từ thiện.

Leerdam là một trong những gương mặt thể thao nổi bật toàn cầu, từng lọt danh sách Forbes "30 Under 30". Cô giành HCV nội dung 1.000 m và HCB 500 m tại Olympic mùa đông 2026. Trước đó, cô giành HCB 1.000 m ở Bắc Kinh 2022, cùng nhiều danh hiệu thế giới và châu Âu.

Cô còn có mối tình nổi tiếng với Jake Paul. YouTuber kiêm võ sĩ quyền Anh đang xây dựng tên tuổi trong làng giải trí và thể thao. Cặp đôi đính hôn từ tháng 3 năm ngoái, song gần đây vướng tin đồn rạn nứt từ truyền thông Hà Lan.