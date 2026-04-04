Sắc vóc bạn gái Mbappe

  • Thứ bảy, 4/4/2026 06:20 (GMT+7)
Kylian Mbappe đang thu hút sự chú ý khi được cho là tìm thấy tình yêu mới với nữ diễn viên Ester Exposito.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chân sút 27 tuổi đang hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Ester Exposito.

Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Madrid, trong đó có khoảnh khắc Mbappe lái xe chở bạn gái và trao nhau cái ôm thân mật sau khi anh trở về từ đợt tập trung đội tuyển Pháp.

Tin đồn càng lan rộng khi cả hai cùng lên chuyên cơ riêng tới Paris, sau đó bị phát hiện dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng và có những cử chỉ tình cảm. Dù chưa chính thức xác nhận, loạt bằng chứng khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ vượt mức bạn bè.
Ester Exposito là gương mặt đình đám của màn ảnh Tây Ban Nha và mạng xã hội, sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Roson trong series ăn khách Elite, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh như When Angels Sleep, Venus hay Lost in the Night.
Đáng chú ý, Exposito từng vướng tin đồn tình cảm với Vinicius Junior, đồng đội của Mbappe tại Real Madrid. Trước đó, cô cũng có những mối quan hệ được công khai với các diễn viên như Nico Furtado hay Alejandro Speitzer.
Nguồn tin của truyền thông Tây Ban Nha cho biết Mbappe là người chủ động trong mối quan hệ. Tiền đạo của Real Madrid được cho là sắp xếp nhiều cuộc gặp với nữ diễn viên.

Sinh ra và lớn lên tại Madrid, Exposito được cho là sẽ thường xuyên xuất hiện bên Mbappe tại thủ đô Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Pháp vẫn đang tập trung cho mục tiêu chinh phục danh hiệu cùng Real Madrid và hướng tới kỳ World Cup 2026.

