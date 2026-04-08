Sắc vóc của Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi đăng tải loạt ảnh diện bikini táo bạo trong chuyến nghỉ dưỡng tại Miami, Mỹ.

Người mẫu 29 tuổi được mệnh danh là nàng "WAG táo bạo nhất thế giới". Cô đăng loạt bức ảnh khoe vóc dáng săn chắc dưới cái nắng với mái tóc vàng tự nhiên và làn da khỏe khoắn. Trong một bức ảnh nổi bật, Jessica diện bộ bikini hai mảnh tông nâu tối giản, tôn lên vóc dáng và đường cong rõ nét.

Trên Instagram, Jessica chia sẻ cảm nhận về thành phố: "Điều tôi thích ở Miami là lối sống thể thao ở đây ở một đẳng cấp khác, mọi người rất chú trọng chăm sóc bản thân. Tôi thích việc ai cũng nuôi thú cưng. Nhưng tôi không hiểu vì sao điều hòa trong phòng lạnh đến vậy".

Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi từ hơn 1,8 triệu người theo dõi. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy hào hứng như "Tuyệt đẹp", "Người mẫu yêu thích" hay "Thân hình tuyệt hảo".

Jessica gây chú ý khi hẹn hò với Marc Bartra trong giai đoạn 2022-2023. Mối quan hệ này thậm chí gây tranh cãi khi cô tiết lộ cả hai có những thỏa thuận riêng tư trước khi chia tay. Sau đó, người đẹp gắn bó với ngôi sao bóng bầu dục Tây Ban Nha Manu Moreno.

Dù vậy, Jessica được cho là tái hợp với Bartra khi theo dõi lại anh trên mạng xã hội và tương tác với các bài đăng mới. Hiện tại, cô duy trì hình ảnh quyến rũ quen thuộc với những bộ ảnh thời trang gợi cảm, thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.