Mức lương gây choáng của Messi ở MLS

Mức lương khổng lồ tại Inter Miami cho thấy Lionel Messi tạo ra khoảng cách gần như không thể san lấp tại MLS, cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Messi là ngôi sao số một ở MLS.

Theo dữ liệu lương mới công bố từ Hiệp hội cầu thủ MLS, Messi nhận tổng thu nhập đảm bảo lên tới 28,3 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 21 triệu bảng. Đây là mức đãi ngộ cao nhất lịch sử giải đấu và vượt xa phần còn lại của bóng đá Bắc Mỹ.

Mùa trước, Messi giúp Inter Miami vô địch MLS Cup, đồng thời thâu tóm danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất. Dù thu nhập thực tế còn được bổ sung từ nhiều hợp đồng thương mại riêng, con số công bố từ MLS đủ phản ánh tầm ảnh hưởng đặc biệt của nhà vô địch World Cup 2022.

Khoảng cách thu nhập càng gây chú ý khi đặt cạnh Son Heung-min của Los Angeles FC. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc nhận khoảng 11,1 triệu USD mỗi năm, tức chưa bằng một nửa so với Messi.

Son nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS và được xem là nhân tố chủ lực trên hàng công LAFC, song mức thu nhập của anh cho thấy Leo thật sự là trường hợp ngoại lệ trong cấu trúc lương của giải đấu.

Xếp sau Messi trên bảng lương là nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Âu. Đồng đội của anh tại Inter Miami, Rodrigo De Paul, đứng thứ 3, trong khi Miguel Almiron và Hirving Lozano hoàn tất top 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất giải.

Sự xuất hiện của Messi thay đổi hoàn toàn khái niệm siêu hợp đồng tại MLS. Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026, MLS ngày càng tham vọng khi muốn biến giải đấu thành điểm đến mới của các biểu tượng bóng đá toàn cầu.

Messi đi vào lịch sử MLS 1 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Toronto FC sáng 10/5 giúp Messi trở thành cầu thủ đóng góp vào 100 bàn thắng nhanh nhất giải đấu chỉ sau 64 trận.