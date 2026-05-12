Messi đầu tư lớn giữa lòng Barcelona

Sau khi mua lại đội bóng UE Cornelle, Lionel Messi tiếp tục thực hiện một thương vụ khác ở Barcelona với số tiền lên đến 11,5 triệu euro.

Phối cảnh của khu Via Wagner sau khi được cải tạo.

Lionel Messi tiếp tục cho thấy mối liên kết sâu đậm với Barcelona khi chi 11,5 triệu euro để mua lại khu phức hợp Via Wagner, một bất động sản bị bỏ hoang suốt hơn 30 năm tại trung tâm thành phố.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lionel Messi thông qua công ty Edificio Rostower hoàn tất thương vụ mua lại khu galeria Via Wagner nằm ở Turo Park, một trong những khu vực đắt giá nhất Barcelona.

Khu phức hợp rộng khoảng 4.000 m2 này từng đóng cửa từ năm 1993 do tranh chấp giữa nhiều chủ sở hữu cũ. Sau khi tiếp quản, Messi dự kiến cải tạo toàn bộ công trình để đưa vào khai thác theo mô hình cho thuê thương mại.

Nguồn tin từ AS cho biết dự án thu hút sự quan tâm từ nhiều tập đoàn tài chính lớn nhờ vị trí chiến lược và giá trị thương mại cao giữa trung tâm Barcelona.

Thương vụ mới cho thấy Messi vẫn duy trì mối liên hệ đặc biệt với thành phố từng gắn bó cùng anh hơn 20 năm. Dù hiện khoác áo Inter Miami, cựu thủ quân Barcelona vẫn liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Catalonia.

Trước đó, Messi đầu tư vào chuỗi khách sạn MiM Hotels, hệ thống nhà hàng Hincha và gần đây là CLB UE Cornella.

Đại diện Santomera Bay, đơn vị phụ trách thương vụ, cho rằng quyết định tiếp tục rót vốn vào Barcelona là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản địa phương. Theo họ, sự xuất hiện của Messi giúp nâng sức hút của thành phố với các nhà đầu tư quốc tế.

Ở tuổi 38, Messi không chỉ xây dựng hình ảnh biểu tượng bóng đá toàn cầu mà còn từng bước mở rộng đế chế kinh doanh ngoài sân cỏ, với Barcelona vẫn là trung tâm trong nhiều kế hoạch dài hạn của anh.

Messi đi vào lịch sử MLS 1 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Toronto FC sáng 10/5 giúp Messi trở thành cầu thủ đóng góp vào 100 bàn thắng nhanh nhất giải đấu chỉ sau 64 trận.