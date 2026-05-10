Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB cũ của Messi nguy cơ phá sản

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:10 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Chủ tịch Newell’s Old Boys thừa nhận đội bóng chìm trong khủng hoảng tài chính nghiêm trọng với khoản nợ lên tới 35 triệu USD.

CLB cũ của Messi rơi vào tình thế ngặt nghèo.

Newell's Old Boys, CLB thời thơ ấu của Lionel Messi, hiện bị đẩy tới bờ vực phá sản. Trong cuộc phỏng vấn với Zapping Sport, chủ tịch Ignacio Boero thẳng thắn thừa nhận tình hình tài chính của CLB ở mức báo động.

"Không còn tiền nữa. Newell’s cạn kiệt tài chính và bên bờ vực phá sản. Trong bốn năm qua, khoản nợ tăng gấp ba lần", ông Boero phát biểu.

Người đứng đầu đội bóng Argentina cho biết Newell’s đang gánh khoản nợ từ 30 tới 35 triệu USD, đồng thời đổ lỗi trực tiếp cho ban lãnh đạo tiền nhiệm.

Boero tiếp quản CLB sau cuộc bầu cử hồi cuối năm 2025 và hiện đối mặt bài toán cực khó cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo ông, Newell’s không chỉ lún sâu vào khủng hoảng tài chính mà còn tụt dốc về chuyên môn.

Để cứu tình hình, ban lãnh đạo mới buộc phải tìm kiếm nguồn đầu tư bên ngoài và cân nhắc bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp.

"Họ để lại cho chúng tôi một đội bóng bên bờ vực xuống hạng. Nếu có lời đề nghị thật sự mang lại lợi ích kinh tế cho CLB và chúng tôi có thể tìm người thay thế, Newell’s sẽ bán cầu thủ", Chủ tịch đội bóng khẳng định.

Đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Frank Dario Kudelka và vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở giải VĐQG Argentina. Họ đứng áp chót ở bảng A và chỉ mới kiếm được 15 điểm sau 16 trận.

Messi bùng nổ

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục cho thấy đẳng cấp khác biệt khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-2 của Inter Miami trước Toronto FC tại MLS diễn ra rạng sáng 10/5.

35:2093 hôm qua

Messi nhắc tên Ronaldo

Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, nhắc lại giai đoạn huy hoàng khi anh khoác áo Barcelona còn Cristiano Ronaldo là biểu tượng của Real Madrid.

06:53 9/5/2026

Messi không đánh giá cao việc bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026

Lionel Messi tỏ ra khiêm tốn trong phát biểu mới nhất với Marca hôm 8/5.

05:23 9/5/2026

Messi đi vào lịch sử MLS 1 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Toronto FC sáng 10/5 giúp Messi trở thành cầu thủ đóng góp vào 100 bàn thắng nhanh nhất giải đấu chỉ sau 64 trận.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Messi Newell's Old Boys Argentina Lionel Messi phá sản

Đọc tiếp

Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

30 phút trước 16:19 11/5/2026

0

Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

Con trai Ronaldo được săn đón

31 phút trước 16:18 11/5/2026

0

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý