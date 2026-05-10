CLB cũ của Messi nguy cơ phá sản

Chủ tịch Newell’s Old Boys thừa nhận đội bóng chìm trong khủng hoảng tài chính nghiêm trọng với khoản nợ lên tới 35 triệu USD.

CLB cũ của Messi rơi vào tình thế ngặt nghèo.

Newell's Old Boys, CLB thời thơ ấu của Lionel Messi, hiện bị đẩy tới bờ vực phá sản. Trong cuộc phỏng vấn với Zapping Sport, chủ tịch Ignacio Boero thẳng thắn thừa nhận tình hình tài chính của CLB ở mức báo động.

"Không còn tiền nữa. Newell’s cạn kiệt tài chính và bên bờ vực phá sản. Trong bốn năm qua, khoản nợ tăng gấp ba lần", ông Boero phát biểu.

Người đứng đầu đội bóng Argentina cho biết Newell’s đang gánh khoản nợ từ 30 tới 35 triệu USD , đồng thời đổ lỗi trực tiếp cho ban lãnh đạo tiền nhiệm.

Boero tiếp quản CLB sau cuộc bầu cử hồi cuối năm 2025 và hiện đối mặt bài toán cực khó cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo ông, Newell’s không chỉ lún sâu vào khủng hoảng tài chính mà còn tụt dốc về chuyên môn.

Để cứu tình hình, ban lãnh đạo mới buộc phải tìm kiếm nguồn đầu tư bên ngoài và cân nhắc bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp.

"Họ để lại cho chúng tôi một đội bóng bên bờ vực xuống hạng. Nếu có lời đề nghị thật sự mang lại lợi ích kinh tế cho CLB và chúng tôi có thể tìm người thay thế, Newell’s sẽ bán cầu thủ", Chủ tịch đội bóng khẳng định.

Đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Frank Dario Kudelka và vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở giải VĐQG Argentina. Họ đứng áp chót ở bảng A và chỉ mới kiếm được 15 điểm sau 16 trận.

