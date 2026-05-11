Thông điệp của Messi khi Barcelona vô địch La Liga

  • Thứ hai, 11/5/2026 09:16 (GMT+7)
Lionel Messi nhanh chóng gửi thông điệp chúc mừng tới Barcelona sau khi đội bóng xứ Catalonia chính thức đăng quang La Liga 2025/26.

Messi chúc mừng đội bóng cũ.

Rạng sáng 11/5, Barcelona đánh bại 2-0 Real Madrid để sớm lên ngôi vô địch Tây Ban Nha. Đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng thuyết phục nhờ các pha lập công của Marcus Rashford và Ferran Torres, qua đó khép lại cuộc đua vô địch đầy căng thẳng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời chúc mừng dành cho Barcelona. Trong số đó, phản ứng của Messi thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ toàn cầu.

Trên trang Instagram cá nhân, siêu sao người Argentina đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Campeones!!! Visca el Barca!!!" (Tạm dịch: Nhà vô địch! Barca muôn năm!).

Dù rời Barcelona nhiều năm, Messi vẫn luôn duy trì mối liên kết sâu đậm với đội bóng từng làm nên tên tuổi của anh. Chính vì vậy, dòng trạng thái của chủ nhân 8 Quả bóng vàng nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Nhiều người hâm mộ cho rằng tình cảm Messi dành cho Barcelona chưa bao giờ phai nhạt. Không ít CĐV xúc động khi chứng kiến huyền thoại sống của CLB tiếp tục dõi theo và ăn mừng thành công của đội bóng cũ.

Chức vô địch La Liga mùa này cũng đánh dấu mùa giải thành công thứ 2 liên tiếp của Hansi Flick kể từ khi tiếp quản Barcelona. Nhà cầm quân người Đức giúp đội bóng xứ Catalonia lấy lại vị thế số một tại Tây Ban Nha bằng lối chơi tấn công hiệu quả và đầy tốc độ.

Minh Nghi

