Rasford vỡ òa trong ngày vô địch La Liga cùng Barca

Chức vô địch La Liga 2025/26 chính thức thuộc về Barcelona sau chiến thắng 2-0 trước Real Madrid trên sân Camp Nou. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, CĐV Barca được ăn mừng danh hiệu vô địch quốc gia ngay sau một trận El Clasico.
Cầu thủ Barcelona công kênh huấn luyện viên Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức giúp "Blaugrana" vô địch La Liga hai mùa liên tiếp. Danh hiệu này càng trở nên đáng nhớ, khi nó đến sau khi Flick mất cha.
Marcus Rashford vỡ òa khi giành danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Tuyển thủ Anh góp công vào 15 bàn thắng trong hành trình đăng quang La Liga của Barca. Tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn bỏ ngỏ, khi Barca đang cân nhắc không mua đứt anh từ Manchester United.
Đây là chức vô địch La Liga thứ 3 của Barcelona trong 4 mùa giải gần nhất, thể hiện sự thống trị của đội bóng xứ Catalonia ở đấu trường quốc nội.
Barcelona khép lại mùa 2025/26 với cú đúp danh hiệu quốc nội, La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ở mùa trước, họ giành cú ăn ba, cũng ở đấu trường trong nước.
Nỗi tiếc nuối duy nhất của Barca ở mùa này là họ vẫn chưa thể giành Champions League, danh hiệu đã lẩn trốn sân Camp Nou suốt 11 năm qua.
Robert Lewandowski có thể rời Barca sau mùa này. Chân sút người Ba Lan vô địch quốc gia ở 14 trên tổng số 18 mùa trong sự nghiệp đỉnh cao.
Ở tuổi 18, Lamine Yamal vô địch La Liga đến 3 lần (2022/23, 2024/25 và 2025/26), thành tích còn nhiều hơn cả sự nghiệp tại Real Madrid của Cristiano Ronaldo (2 lần).
Ở chiều ngược lại, Real Madrid có mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận. Không chỉ dừng ở đó, đội bóng Hoàng gia còn đối mặt khủng hoảng trầm trọng nơi phòng thay đồ. Jose Mourinho đang được Chủ tịch Florentino Perez liên hệ để trở lại Bernabeu nhằm sớm ổn định tình hình.
