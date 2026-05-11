Rasford vỡ òa trong ngày vô địch La Liga cùng Barca

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:15 (GMT+7)
Chân sút người Anh khép lại mùa giải thành công dưới dạng cho mượn trong màu áo Barcelona.

Chức vô địch La Liga 2025/26 chính thức thuộc về Barcelona sau chiến thắng 2-0 trước Real Madrid trên sân Camp Nou. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, CĐV Barca được ăn mừng danh hiệu vô địch quốc gia ngay sau một trận El Clasico.
Cầu thủ Barcelona công kênh huấn luyện viên Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức giúp "Blaugrana" vô địch La Liga hai mùa liên tiếp. Danh hiệu này càng trở nên đáng nhớ, khi nó đến sau khi Flick mất cha.
Marcus Rashford vỡ òa khi giành danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Tuyển thủ Anh góp công vào 15 bàn thắng trong hành trình đăng quang La Liga của Barca. Tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn bỏ ngỏ, khi Barca đang cân nhắc không mua đứt anh từ Manchester United.
Đây là chức vô địch La Liga thứ 3 của Barcelona trong 4 mùa giải gần nhất, thể hiện sự thống trị của đội bóng xứ Catalonia ở đấu trường quốc nội.
Barcelona khép lại mùa 2025/26 với cú đúp danh hiệu quốc nội, La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ở mùa trước, họ giành cú ăn ba, cũng ở đấu trường trong nước.
Nỗi tiếc nuối duy nhất của Barca ở mùa này là họ vẫn chưa thể giành Champions League, danh hiệu đã lẩn trốn sân Camp Nou suốt 11 năm qua.
Robert Lewandowski có thể rời Barca sau mùa này. Chân sút người Ba Lan vô địch quốc gia ở 14 trên tổng số 18 mùa trong sự nghiệp đỉnh cao.
Ở tuổi 18, Lamine Yamal vô địch La Liga đến 3 lần (2022/23, 2024/25 và 2025/26), thành tích còn nhiều hơn cả sự nghiệp tại Real Madrid của Cristiano Ronaldo (2 lần).
Ở chiều ngược lại, Real Madrid có mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận. Không chỉ dừng ở đó, đội bóng Hoàng gia còn đối mặt khủng hoảng trầm trọng nơi phòng thay đồ. Jose Mourinho đang được Chủ tịch Florentino Perez liên hệ để trở lại Bernabeu nhằm sớm ổn định tình hình.
Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Barca vô địch sau trận thắng lịch sử trước Real

Rạng sáng 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0, qua đó lần đầu tiên đăng quang La Liga bằng chiến thắng ở Siêu kinh điển.

16 giờ trước

Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

48 phút trước 16:19 11/5/2026

Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Con trai Ronaldo được săn đón

48 phút trước 16:18 11/5/2026

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

