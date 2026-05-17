Chievo Verona và giấc mơ hồi sinh từ đống tro tàn

Từng chết lặng trong phá sản và bị xóa khỏi bóng đá chuyên nghiệp, Chievo Verona đang viết lại câu chuyện kỳ diệu bằng tinh thần của những kẻ không chấp nhận biến mất.

Douglas Costa đang khoác áo Chievo.

Có thời điểm, cái tên Chievo Verona đại diện cho một trong những câu chuyện đẹp nhất bóng đá Italy. Một CLB nhỏ bé ở quận Chievo của thành phố Verona leo từ hạng đấu thấp nhất lên tận Serie A, rồi tồn tại suốt gần hai thập niên giữa thế giới khắc nghiệt của Juventus, Milan hay Inter. Người Italy gọi họ là “Những chú lừa bay”, ban đầu để chế nhạo, nhưng sau đó biệt danh ấy trở thành biểu tượng của sự kiên cường.

Rồi mọi thứ sụp đổ.

Năm 2021, Chievo bị khai tử khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp vì khủng hoảng tài chính và các vấn đề thuế hậu Covid-19. Với nhiều CLB nhỏ ở Italy, đó thường là dấu chấm hết. Không tiền, không sân khấu, không tương lai. Họ biến mất lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Nhưng Chievo không chịu chết.

Người giữ lại linh hồn đội bóng là Sergio Pellissier, huyền thoại lớn nhất lịch sử CLB. Ông lập ra Clivense như một cách níu kéo ký ức, rồi sau đó mua lại thương hiệu Chievo Verona để đưa đội bóng trở về đúng cái tên cũ. Đó không đơn thuần là một thương vụ. Nó giống cuộc giải cứu dành cho một phần ký ức của bóng đá Italy.

Điều khiến câu chuyện này đặc biệt nằm ở chỗ Chievo không sống nhờ hoài niệm. Họ thực sự muốn trở lại.

CLB đầu tư vào trung tâm huấn luyện Bottagisio, xây học viện mới cho hơn 300 cầu thủ trẻ, đồng thời kéo về những cái tên từng chơi bóng đỉnh cao như Alberto Paloschi, Daniele Baselli và đặc biệt là Douglas Costa.

Sự xuất hiện của Costa khiến nhiều người bất ngờ. Một cầu thủ từng vô địch Bundesliga cùng FC Bayern Munich, giành Scudetto với Juventus, nay lại xuất hiện ở Serie D, giải đấu bán chuyên gần như nằm ngoài ánh đèn sân khấu.

Nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của bóng đá.

Chievo từng là đội bóng thú vị ở Serie A.

Ở tuổi 35, Douglas Costa không còn tốc độ khủng khiếp như thời đỉnh cao. Anh cũng mang theo những vết gợn của sự nghiệp với chấn thương và các rắc rối ngoài sân cỏ. Song cách cầu thủ Brazil nói về Chievo cho thấy đây không phải chuyến dạo chơi dưỡng già.

“Tôi muốn giúp họ trở lại bóng đá chuyên nghiệp”, Costa nói. Câu nói ấy nghe rất đơn giản, nhưng lại chứa đầy tính biểu tượng.

Trong thời đại bóng đá bị ám ảnh bởi kim tiền, việc một cựu sao từng chơi dưới trướng Pep Guardiola hay Massimiliano Allegri chấp nhận đá Serie D mang tới cảm giác rất khác. Nó khiến Chievo trở thành đội bóng đáng xem, dù họ chỉ còn hiện diện ở tầng thấp của bóng đá Italy.

Douglas Costa không tới đây để cứu thế giới. Anh chỉ đang cố kéo một CLB cũ kỹ đứng dậy thêm lần nữa.

Quan trọng hơn, Chievo giờ không còn là đội bóng sống nhờ phép màu. Họ có cấu trúc, có định hướng và có tham vọng rõ ràng. Chủ tịch Pietro Laterza hiểu CLB cần điều gì để trở lại hệ thống chuyên nghiệp. Đó là lý do họ đầu tư mạnh tay thay vì chỉ tồn tại lay lắt.

Chiến thắng trước Milan Futuro ở bán kết play-off Serie D càng khiến giấc mơ ấy trở nên gần hơn. Nhưng ngay cả khi chưa thể lập tức lên Serie C, hành trình hồi sinh của Chievo vẫn mang ý nghĩa lớn lao.

Bởi bóng đá hiện đại đang có quá nhiều CLB biến mất vì tài chính. Những đội bóng nhỏ ngày càng khó sống trong guồng quay khổng lồ của bóng đá thương mại. Chievo từng là nạn nhân của vòng xoáy ấy.

Thế nên việc họ trở lại giống lời nhắc rằng bóng đá không chỉ thuộc về những gã nhà giàu.

Đôi khi, thứ khiến người ta rung động nhất lại là hình ảnh một đội bóng từng chết đi, nay âm thầm đứng dậy từ đống tro tàn với vài khán đài cũ kỹ, những cầu thủ giàu khát vọng và niềm tin chưa bao giờ biến mất.

Chievo Verona từng bay lên Serie A như điều không tưởng.

Giờ đây, họ đang cố bay thêm lần nữa.