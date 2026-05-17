Casemiro và cú tát ngược vào mọi hoài nghi

Từ kẻ bị xem là gánh nặng tại Manchester United, Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford trong tiếng hát của người hâm mộ và sự tôn trọng mà anh từng tưởng đã đánh mất.

Casemiro chưa hết thời ở MU.

Có những cầu thủ chia tay trong im lặng. Có những người rời đi bằng ánh hào quang. Casemiro thuộc kiểu thứ hai, dù cách đây chưa lâu, chẳng ai nghĩ anh còn đủ sức đứng dậy ở Manchester United.

Old Trafford chuẩn bị chứng kiến trận cuối của tiền vệ người Brazil trong màu áo “Quỷ đỏ”, gặp Nottingham Forest. Điều đáng nói là giữa một mùa giải đầy biến động, Casemiro lại trở thành một trong những cái tên được yêu mến nhất trên khán đài.

“One more year, one more year” (thêm 1 năm nữa).

Những tiếng hát ấy vang lên ngày càng nhiều trong giai đoạn cuối mùa. Nó xuất hiện sau các bàn thắng, sau những cú tắc bóng và cả những khoảnh khắc Casemiro hôn lên logo CLB trên ngực áo. Người hâm mộ MU hiểu anh khó ở lại, nhưng họ vẫn muốn giữ người chiến binh ấy thêm một năm nữa. Đó là hình ảnh hoàn toàn khác so với những gì xảy ra hồi cuối năm 2024.

Từ biểu tượng chiến thắng thành gánh nặng ở Old Trafford

Thời điểm Ruben Amorim mới tiếp quản đội bóng, Casemiro gần như trở thành biểu tượng cho sự chậm chạp và già nua của MU. Trong thất bại trước Newcastle, anh chơi tệ đến mức nhiều người tin rằng nếu Amorim thay Casemiro thay vì Joshua Zirkzee, phản ứng trên khán đài còn dữ dội hơn.

Một tiền vệ từng 5 lần vô địch Champions League bị xem là không còn đủ thể lực để đá Premier League. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher thậm chí từng nói Casemiro nên “rời bóng đá trước khi bóng đá bỏ lại anh”. Khi ấy, rất ít người đứng về phía tiền vệ người Brazil.

Casemiro cho thấy giá trị dưới thời Carrick.

Nhưng Casemiro không phản ứng bằng những cuộc khẩu chiến hay các phát biểu công kích. Anh chọn cách quen thuộc nhất trong sự nghiệp: im lặng làm việc.

Ba tháng sau, mọi thứ đổi khác. Từ chỗ mất vị trí, Casemiro trở thành mắt xích gần như không thể thay thế trong đội hình của Michael Carrick. Anh không còn là mẫu tiền vệ có thể cày ải khắp mặt sân như thời đỉnh cao ở Real Madrid, nhưng lại cho thấy giá trị ở sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và tinh thần thi đấu.

MU mùa này có nhiều cầu thủ trẻ giàu năng lượng, nhưng thiếu những người biết giữ nhịp khi áp lực bủa vây. Casemiro đem đến điều đó. Anh giúp tuyến giữa của “Quỷ đỏ” bớt hỗn loạn hơn trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đó cũng là lý do người hâm mộ bắt đầu nhìn Casemiro bằng ánh mắt khác. Bóng đá hiện đại vốn rất tàn nhẫn với các cựu binh. Chỉ cần chậm đi nửa nhịp, họ sẽ bị xem là gánh nặng. Casemiro từng trải qua cảm giác ấy ở Old Trafford, nhưng khác với nhiều ngôi sao lớn khác, anh không buông xuôi.

Tinh thần “next, next, next” (tiếp theo) mà Casemiro nhắc đến trong cuộc trò chuyện gần đây với Rio Ferdinand phản ánh đúng con người anh. Không than vãn. Không tìm lý do. Chỉ tiếp tục chiến đấu.

Di sản lớn nhất của Casemiro không nằm ở danh hiệu

Chính tinh thần ấy giúp Casemiro tìm lại vị trí ở tuyển Brazil và có thể trở thành đội trưởng dưới thời Carlo Ancelotti trong giải đấu hè này. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà tiền vệ người Brazil để lại ở MU có lẽ không nằm ở những danh hiệu hay các bàn thắng quan trọng.

Điều đáng nhớ hơn là ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ, đặc biệt với Kobbie Mainoo.

Mối quan hệ giữa Casemiro và Mainoo mang ý nghĩa biểu tượng cho giai đoạn chuyển giao của đội bóng. Một bên là nhà vô địch đã đi qua mọi đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Bên còn lại là tương lai của tuyến giữa MU.

Casemiro không ngần ngại ca ngợi Mainoo là “hiện tại và tương lai của Manchester”. Những lời nhận xét ấy không mang màu xã giao. Nó cho thấy vai trò đàn anh mà tiền vệ Brazil đang đảm nhận trong giai đoạn cuối ở Old Trafford.

Có thể Casemiro không còn ở đỉnh cao phong độ. Có thể anh sẽ rời châu Âu sau World Cup để sang MLS dưỡng già. Nhưng điều đó không làm di sản của anh tại MU nhỏ đi. Ngược lại, thời gian khó khăn vừa qua khiến hình ảnh Casemiro trở nên đặc biệt hơn trong mắt người hâm mộ.

Bởi ở Old Trafford, người ta luôn dành sự tôn trọng lớn cho những cầu thủ biết đứng dậy sau lúc bị nghi ngờ nhiều nhất. "Nhà hát của những giấc mơ" từng quay lưng với Casemiro. Nhưng giờ đây, chính nơi ấy lại hát vang tên anh trước ngày chia tay.