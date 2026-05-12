So sánh bất ngờ của Casemiro về Ronaldo và Bale

  • Thứ ba, 12/5/2026 20:42 (GMT+7)
Casemiro gây bất ngờ khi khẳng định Gareth Bale mới là cầu thủ toàn diện nhất anh từng sát cánh ở Real Madrid.

Ronaldo và Bale từng tạo thành đôi cánh đáng sợ của Real.

Trong buổi trò chuyện với Rio Ferdinand trên kênh YouTube cá nhân, Casemiro dành nhiều thời gian nhắc về giai đoạn hoàng kim cùng Real Madrid. Tiền vệ người Brazil nói về bộ ba "BBC" (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) huyền thoại, áp lực tại Bernabeu và cả những cuộc đối đầu kinh điển với Barcelona.

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất nằm ở nhận xét của Casemiro dành cho Gareth Bale. Theo cựu tiền vệ Real Madrid, Bale sở hữu bộ kỹ năng hoàn thiện hơn cả Ronaldo.

"Cristiano là cầu thủ hay nhất, thuộc một thế giới khác. Nhưng nếu nói về sự toàn diện, Bale mới là số một. Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh, ghi bàn, hỗ trợ phòng ngự, chơi đầu tốt và sút phạt cũng rất hay", Casemiro chia sẻ.

Dù vậy, Casemiro vẫn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Ronaldo. Anh cho rằng điều đáng sợ nhất ở Ronaldo nằm ở tham vọng ghi bàn không giới hạn.

"Ngay cả khi gặp những đội nhỏ như Levante, Cristiano vẫn chơi với tâm thế phải ghi bàn bằng được. Anh ấy luôn khát khao bàn thắng", tiền vệ đang khoác áo Manchester United nói thêm.

Casemiro thừa nhận Lionel Messi là đối thủ khó phòng ngự nhất anh từng chạm trán trong sự nghiệp. Tiền vệ người Brazil cho rằng gần như không thể kèm một mình siêu sao Argentina, bởi Messi luôn đủ khả năng tạo ra khác biệt chỉ với vài khoảnh khắc xử lý bóng.

Cựu tiền vệ Real Madrid nhớ lại nhiều trận đấu Barcelona chơi không quá hay nhưng Messi vẫn tự mình định đoạt kết quả. Theo Casemiro, đó là điều khiến các cầu thủ Real Madrid luôn phải dè chừng mỗi khi đối đầu đại kình địch.

Bên cạnh đó, Casemiro cũng chia sẻ về bộ ba huyền thoại nơi tuyến giữa Real Madrid cùng Luka Modric và Toni Kroos. Tuyển thủ Brazil cho biết sự ăn ý tự nhiên là chìa khóa giúp họ thống trị bóng đá châu Âu suốt nhiều năm.

Đào Trần

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

