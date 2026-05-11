Con trai Ronaldo được săn đón

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, con trai của Cristiano Ronaldo gây ấn tượng tích cực với ban huấn luyện đội trẻ Real Madrid nhờ thái độ tập luyện chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc trong suốt quá trình kiểm tra năng lực. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chưa có kế hoạch ký hợp đồng chính thức với cầu thủ 15 tuổi này.

Nguồn tin từ O Jogo cho biết Real Madrid đánh giá cao tiềm năng phát triển của Cristiano Jr., song CLB muốn tiếp tục theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định lâu dài. Điều này đồng nghĩa tài năng trẻ người Bồ Đào Nha sẽ chưa gia nhập lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Bernabeu trong thời gian tới.

Hiện tại, Cristiano Jr. chơi cho đội trẻ Al Nassr, CLB mà người bố Ronaldo đầu quân từ đầu năm 2023. Trước khi chuyển tới Saudi Arabia, cầu thủ sinh năm 2010 từng có thời gian ăn tập tại các học viện của Juventus và Manchester United, theo bước chân sự nghiệp của người cha nổi tiếng.

Dù chưa đạt thỏa thuận với Real Madrid, Cristiano Jr. vẫn nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn châu Âu. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester United và Juventus đều được cho là đang theo dõi sát quá trình phát triển của cầu thủ trẻ này.

Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng danh tiếng từ người bố, Cristiano Jr. đang trở thành một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất ở lứa tuổi thiếu niên của bóng đá thế giới hiện nay.

