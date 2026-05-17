Jesse Lingard khiến người hâm mộ bất ngờ khi đổi tên in trên áo thành “J Lingz” trong màu áo Corinthians, phía sau là thông điệp ý nghĩa về sức khỏe cộng đồng tại Brazil.

Jesse Lingard gây sốt với cái tên lạ sau lưng áo.

Ở trận thắng Barra tại Copa do Brasil hôm 15/5, Lingard ra sân với chiếc áo số 77 quen thuộc nhưng thay vì dòng tên “Lingard”, mặt sau áo của cựu cầu thủ Manchester United lại xuất hiện biệt danh “J Lingz”.

Chi tiết này nhanh chóng gây tò mò với nhiều CĐV Anh. Tuy nhiên, đây không phải quyết định mang tính cá nhân của Lingard mà là hoạt động đặc biệt từ Corinthians nhằm hưởng ứng “Ngày thuốc generic” tại Brazil.

Toàn bộ cầu thủ Corinthians đều sử dụng biệt danh thay cho tên thật trên áo đấu. Chiến dịch nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của thuốc generic, dòng thuốc có cùng hiệu quả điều trị nhưng giá thành dễ tiếp cận hơn với người dân Brazil.

Ngày 20/5 hàng năm được xem là cột mốc quan trọng với hệ thống y tế Brazil, gắn với đạo luật thuốc generic được Bộ Y tế nước này ban hành năm 1999.

Trên mạng xã hội, Corinthians viết: “Tên gọi có thể khác nhau, nhưng hiệu quả vẫn giống nhau với mọi người”.

Lingard gia nhập Corinthians hồi tháng 3 sau khi rời FC Seoul. Tiền vệ người Anh từng nhận được sự quan tâm từ West Ham United và Wolverhampton Wanderers trước khi quyết định sang Brazil thi đấu.

Khởi đầu của Lingard tại Nam Mỹ khá tích cực. Ở trận lượt đi gặp Barra hồi tháng trước, anh ghi bàn duy nhất giúp Corinthians thắng 1-0 bằng cú volley đẹp mắt. Pha lập công đó cũng giúp Lingard trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn tại Copa do Brasil.

Hiện tại, Lingard dần chiếm được vị trí quan trọng trong đội hình Corinthians, nơi anh tái ngộ đồng đội cũ tại MU là Memphis Depay.

Tiền vệ 33 tuổi ký hợp đồng với Corinthians đến hết năm 2026, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nếu hoàn thành các mục tiêu chuyên môn.