Lingard giải cơn khát bàn thắng

  • Thứ tư, 22/4/2026 15:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vừa bị chỉ trích kịch liệt cách đây vài ngày, Jesse Lingard có sự trở lại ngoạn mục khi ghi bàn đầu tiên cho Corinthians và mang lại niềm tin mới dưới thời Fernando Diniz.

Lingard toả sáng đúng lúc giúp Corinthians giành chiến thắng.

Lingard cuối cùng cũng để lại dấu ấn rõ nét trong màu áo Corinthians khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng Barra 1-0 ở lượt đi vòng 1/16 Copa do Brasil. Pha lập công đến ở phút 46 trên sân Ressacada. Từ quả đá phạt của Matheuzinho, Pedro Raul đánh đầu làm tường để Lingard tung cú dứt điểm gọn gàng vào lưới. Trọng tài mất 5 phút kiểm tra VAR trước khi công nhận bàn thắng.

Đó là lần đầu tiên cựu sao Manchester United nổ súng cho Corinthians kể từ khi gia nhập CLB hồi tháng 3. Quan trọng hơn, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Lingard kể từ ngày 22/11 năm ngoái, thời điểm anh còn khoác áo FC Seoul.

Sau trận, cầu thủ người Anh không giấu được cảm xúc. Anh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HLV Fernando Diniz trong quá trình tìm lại sự tự tin.

"Đó là cảm giác tuyệt vời. Đã rất lâu rồi tôi mới ghi bàn. HLV đã cho tôi nhiều sự tự tin. Đây là chiến thắng cho CLB lớn này và tôi hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa", Lingard chia sẻ.

Lingard gia nhập Corinthians ngày 6/3 nhưng phải chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ và visa lao động mới có thể ra sân. Anh ra mắt đội bóng trong trận gặp Fluminense hôm 1/4 tại Maracana.

Ở tuổi 33, Lingard ký hợp đồng tới cuối năm 2026, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một mùa nếu đạt yêu cầu chuyên môn.

Chiến thắng trước Barra tiếp tục nối dài chuỗi bất bại của Corinthians dưới thời Diniz. Sau giai đoạn khó khăn tại giải VĐQG Brazil, Corinthians đang cho thấy tín hiệu khởi sắc. Và nếu Lingard thực sự hồi sinh, đó có thể là cú hích lớn cho tham vọng của đội bóng giàu truyền thống này.

Đào Trần

Lingard Jesse Lingard Corinthians Fernando Diniz Copa Brazil Jesse Lingard

  • Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

