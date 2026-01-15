Mourinho nguy cơ bị sa thải

Sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), tương lai của Jose Mourinho tại Benfica bị đặt dấu hỏi lớn.

Hy vọng vô địch của Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt sau trận thua Porto.

Rạng sáng 15/1, Benfica bị loại khỏi cúp Quốc gia Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết. Trận đấu diễn ra tại sân Estadio do Dragao đánh dấu lần thứ hai Benfica bị loại khỏi giải đấu cúp chỉ trong vòng một tuần, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng cầm quân của Mourinho tại đội bóng Lisbon.

Trận "O Classico" kinh điển giữa hai ông lớn của bóng đá Bồ Đào Nha kết thúc với bàn thắng duy nhất của trung vệ Jan Bednarek ở phút thứ 15 từ pha đá phạt góc. Benfica kiểm soát bóng tốt hơn (khoảng 58% thời lượng trận đấu) và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ phải trả giá.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Porto trước Benfica trong mùa giải này, đồng thời đẩy đại kình địch tiến gần đến viễn cảnh trắng tay. Trước đó một tuần, Benfica bị Braga loại ở bán kết cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, Mourinho không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn bảo vệ các học trò.

Ông tuyên bố: "Đội bóng hay hơn để thua. Chúng tôi không ghi bàn nhưng lại để thủng lưới. Benfica thống trị trận đấu từ đầu đến cuối. Chúng tôi kiểm soát trận đấu theo ý muốn. Chúng tôi để thua từ một tình huống cố định. Porto phòng ngự trên phần sân nhà suốt 45 phút hiệp hai".

Mourinho thất vọng sau trận thua Porto.

Những lời của Mourinho nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh cãi từ nhiều người hâm mộ và chuyên gia. Một số cho rằng Mourinho đang cố gắng "làm đẹp" cho thất bại, trong khi người khác đồng tình rằng Benfica chơi tốt hơn nhưng thiếu may mắn và hiệu quả.

A Bola tiết lộ Mourinho đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Benfica vừa bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội, cơ hội đi tiếp tại Champions League vẫn mờ mịt, kém Porto 10 điểm ở Primeira Liga.

Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần. Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng.

Thậm chí Ruben Amorim được đồn có khả năng trở lại băng ghế huấn luyện và điểm đến là Benfica, để thay chính Mourinho.