Ajax nhận thất bại tủi hổ nhất sau 99 năm

Ajax Amsterdam chìm sâu trong khủng hoảng sau thất bại 0-6 trước AZ Alkmaar ở vòng 16 đội Cúp quốc gia Hà Lan (KNVB Beker) rạng sáng 15/1.

Ajax có trận thua thảm họa.

Đây là thất bại nặng nề nhất của Ajax tại cúp quốc gia trong gần 100 năm, kể từ trận thua 0-7 trước Enschedese Boys năm 1927, và là lần thứ hai liên tiếp họ bị AZ Alkmaar loại khỏi giải đấu này.

Thất bại còn phản ánh sự suy thoái toàn diện của gã khổng lồ bóng đá Hà Lan. Dù Ajax bất ổn vài năm qua, viễn cảnh AZ Alkmaar "xé nát" họ với 6 bàn thắng trong trận đấu vừa qua là điều ít người dám nghĩ đến.

Trận đấu diễn ra với sự thống trị tuyệt đối của AZ. Chỉ trong hai phút đầu, Troy Parrott mở tỷ số sau khi thủ môn Vítězslav Jaros của Ajax không xử lý tốt tình huống.

Parrott tiếp tục tỏa sáng với bàn thứ hai ở phút 33. Peer Koopmeiners ấn định tỷ số hiệp một 3-0 ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, AZ không giảm nhịp độ. Kees Smit nâng tỷ số lên 4-0 chỉ hai phút sau giờ nghỉ. Tình hình tồi tệ hơn cho Ajax khi Owen Wijndal bị đuổi khỏi sân ở phút 66.

Parrott hoàn tất hat-trick ở phút 80, trước khi Ibrahim Sadiq ấn định 6-0 ở phút 88. Ajax chỉ tạo được một cơ hội đáng kể, và hàng thủ yếu kém khiến họ nhận trận thua lịch sử.

HLV tạm quyền Fred Grim chưa thể tạo ra thay đổi lớn cho Ajax, khi họ bị loại sớm khỏi cúp quốc gia, xếp thứ 3 tại giải VĐQG (Eredivisie), kém PSV dẫn đầu 16 điểm, và gần như hết cơ hội vô địch.

Tại Champions League, Ajax sắp bị loại khỏi vòng phân hạng với chỉ 3 điểm sau 6 trận.