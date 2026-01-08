Arsenal thắng lớn với canh bạc Trossard

Từ vị thế dự bị thậm chí có nguy cơ bị bán đi mùa hè rồi, Leandro Trossard giờ trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất tại Arsenal.

Trossard góp công lớn giúp Arsenal dẫn đầu Premier League.

Theo The Times, HLV Mikel Arteta rất đánh giá cao tinh thần cạnh tranh của Trossard. Khi không được ra sân, cầu thủ này luôn sẵn sàng chiến đấu để giành lại suất đá chính. Sự kiên trì này giúp anh vượt qua thử thách và khẳng định giá trị trong đội hình Arsenal.

Với 5 bàn và 4 kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, Trossard đang là chân sút hiệu quả nhất đội. Nghịch lý nằm ở chỗ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Arsenal từng cân nhắc bán Trossard, khi anh nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce, Brentford và Borussia Dortmund.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, Arsenal ra quyết định bất thường khi ký hợp đồng mới với Trossard, trong đó mức lương của anh được tăng lên đáng kể, nhưng thời hạn hợp đồng vẫn giữ nguyên đến mùa hè năm 2027.

Quyết định này khi đó gây tranh cãi, bởi một số ý kiến cho rằng việc chỉ tăng lương mà không gia hạn thêm thời hạn hợp đồng có thể khiến Arsenal gặp khó trong việc bán cầu thủ 30 tuổi ở thì tương lai.

Song, việc Arsenal tưởng thưởng Trossard bằng một hợp đồng có mức lương cao hơn con số 110.000 bảng/tuần anh đang nhận tại Emirates lúc này lại thành quyết định sáng suốt. Chân sút người Bỉ trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của Arteta, thường xuyên ghi bàn hoặc kiến tạo mỗi lúc Arsenal cần.

